Beyond Good & Evil 2 está prestes a ser cancelado, de acordo com Tom Henderson – Nerd4.life

De acordo com o último boato compartilhado pelo conhecido insider Tom Henderson, o desenvolvimento de Além do bem e do mal 2 Em um impasse, tanto que, segundo alguns desenvolvedores que trabalham no projeto, o jogo agora está Prestes a cancelar.

Como de costume, a laringe compartilhou sua “dica” no Twitter, onde disse que o desenvolvimento está em crise por causa deFalta de direção criativa, que se agravou quando Michel Ancel deixou o mundo dos videogames em setembro do ano passado e, portanto, também a direção do projeto.

Além disso, o jogo parece ser inadequado para os objetivos e ambições futuras da Ubisoft. A situação é tão cinzenta que, para alguns desenvolvedores, o cancelamento oficial agora parece apenas uma questão de tempo.

“O desenvolvimento de Beyond Good & Evil 2 está em crise devido à falta de direção criativa desde que o jogo foi para a produção, o que foi agravado pela saída de Michel Ancel em setembro de 2020”, disse Henderson.

“O que é pior é que o jogo atualmente não se encaixa nas ambições e objetivos futuros da Ubisoft. O jogo foi descrito como ‘Skull & Bones 2.0’ e embora não tenha sido oficialmente cancelado, alguns desenvolvedores acreditam que é apenas uma questão de Tempo.”

Tom Henderson é uma fonte prolífica de informações e vazou do mundo dos jogos, mas ainda estamos falando sobre informações não oficiais que devem ser tomadas com cautela.

No entanto, deve ser dito que a última vez que vimos Beyond Good & Evil 2 em ação foi em 2018. Em suma, apesar das promessas da Ubisoft e anúncios de emprego relacionados ao projeto, não ficaríamos muito surpresos se o jogo realmente viesse Para ser deletado.