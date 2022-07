Bayonetta 3, data oficial de lançamento anunciada com um trailer – Nerd4.life

Baioneta 3 Ele tem um no final Data de saída Oficialmente, Nintendo e PlatinumGames anunciaram com uma nova versão tratorO jogo estará disponível exclusivamente no Nintendo Switch a partir de 28 de outubro.

Assim, foi confirmada a previsão de um conhecido insider segundo o qual a data será revelada hoje, após uma longa espera e um desenvolvimento que começou de longe para este novo capítulo da série de ação.

A heroína da aventura será mais uma vez a bruxa guerreira Bayonetta, que luta contra novas ameaças ancestrais para enfrentar um par de armas inseparáveis ​​e uma ampla gama de feitiços poderosos.

“Nesta terceira parte da série Bayonetta, a imparável bruxa da Umbra terá que se unir a alguns de seus velhos conhecidos, assim como a misteriosa Viola e muitas outras Bayonettas, para evitar que Homunculus, uma arma biológica feita pelo homem, semeie morte e destruição”, dizia em um comunicado de imprensa da Nintendo.

“Os jogadores usarão as armas de Bayonetta e uma nova e poderosa tecnologia chamada Demonic Camouflage para derrubar inimigos com incríveis combos e poderes demoníacos, ajudando-os a afastar a força das trevas que ameaça lançar a humanidade no caos.”

O novo trailer do jogo revela detalhes adicionais sobre a próxima aventura de Bayonetta e alguns novos personagens: