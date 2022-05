Quase todas as peças de reposição e atualizações possíveis serão encontradas no iFixit – Nerd4.life

Parece que superfície de vapor Ser um dispositivo altamente atendido pelos próprios usuários, considerando que su eu concerto issomas provavelmente outras fontes também, você poderá encontrar praticamente todos peça separada para o ‘Console’ da Valve, incluindo Placa-mãe.

Muitos destes produtos ainda não estão disponíveis mas serão lançados em breve e entretanto já existe uma tabela de preços os preços (também visível Aqui na borda) que se refere a praticamente todos os componentes internos do Steam Deck, incluindo a preciosa placa-mãe que é o Steam Deck mais quente.



superfície de vapor

O último obviamente não é barato, com um preço relatado de US $ 350, mas se isso pode significar dar nova vida à máquina, pode ser uma boa opção.

Observe que alguns ingredientes acabam sendo muito na verdade Desenvolvimento no equipamento básico, o que abre a possibilidade de melhorias “faça você mesmo” no Steam Deck: por exemplo, como aponta The Verge, você pode decidir implementar uma tela anti-reflexo em todos os modelos, geralmente disponível apenas em a versão de 512 GB ou o ventilador Huaying, que deve ser menos barulhento que a versão padrão.

No entanto, por enquanto, existem algumas partes importantes que ainda não parecem ter substituições oficiais ou guias práticos de substituição: estas são o SSD e bateria, onde este último é um elemento de importância fundamental para um dispositivo móvel, sujeito a depreciação. De qualquer forma, a iFixit já informou que uma solução de bateria Steam Deck já está em andamento e será compartilhada o mais rápido possível. Vimos recentemente que God of War no Steam Deck tem carregamentos mais rápidos e melhores texturas do que os do PS5 e PS4, além de obter ótimos resultados com o Forza Horizon 5.