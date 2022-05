Pode ser mais do que apenas ‘facções’ – Nerd4.life

Há muito tempo, os jogadores esperam pelo ingrediente multijogador a partir de O Último de Nós Parte 2. Oficialmente, não sabemos nada ou nada sobre o projeto, exceto que inicialmente era esperado alguns meses após o lançamento do jogo base, o que é um sinal de que os planos da Naughty Dog aparentemente mudaram durante a construção, o que também foi sugerido por anúncios de empregos publicados pelo estúdio e os muitos rumores que foram divulgados nos últimos meses. No episódio final de Grubbsnax, o repórter da VentureBeat, Jeff Grubb, queria sua opinião sobre o componente online da Parte Dois de The Last of Us, afirmando que seria um bom projeto. Maior do que apenas “facções”.

As facções, para começar, eram o componente multiplayer do primeiro jogo The Last of Us, que se concentrava em três modos PvP onde o resultado dos confrontos afetava o destino da facção escolhida pelos jogadores. Não bastava vencer partidas para garantir o bem-estar do seu clã, mas também era necessário completar algumas missões aleatórias, com pesadas penalidades em caso de falha.

No podcast, Grubb sugeriu que os jogadores não esperassem uma simples situação de facção continuando com a vista no Capítulo 1, mas sim algo maior e, portanto, diferente. Além disso, confirmando os rumores do mês passado, um repórter da VentureBeat espera que o jogo multiplayer seja publicado como um título separadoentão desbloqueado de The Last of Us Part 2, que representa um dos 10 jogos de serviço direto que a Sony pretende lançar até 2026.

Obviamente, estamos falando de informações não oficiais e, portanto, nada é certo. No entanto, nos últimos dias, os rumores sobre a série The Last of Us se intensificaram, por exemplo também se fala em relançamento do primeiro jogo deste ano no PS5, um sinal de que talvez além de fumaça também haja assado. Vamos ver.