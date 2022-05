PlayStation Store, as melhores ofertas em jogos PS5 e PS4 com Remasterings & Retro

Novos descontos na PlayStation Store com o retorno da promoção Remastering & Retro: vamos descobrir juntos as melhores ofertas em jogos PS5 e PS4.

Playstation Store renovar Ofertas emprego Jogos PS5 e PS4 Com o retorno da atualização Remasterização e retrô: Uma iniciativa que permite comprar versões remasterizadas e refeitas, aproveitando descontos realmente interessantes. Qual é melhor? Das florestas escuras Alan Wake remasterizado Para hordas de zumbis Resident Evil 3do incrível e frenético trabalho de Pacote de 10º aniversário Bayonetta e Vanquish Comédia e batalhas coloridas Scott Pilgrim vs. the World: Edição completa do jogoAqui estão as ofertas a não perder esta semana.

Alan Wake remasterizado

Alan Wake Remasterizado, sequência de combate Disponível em oferta pelo menor preço de todos os tempos, Alan Wake Remastered (PS5 e PS4, 20,09€ em vez de 29,99) marca o retorno do atirador de terror da Remedy Entertainment: a história de um escritor em crise, Alan Wake Especificamente, alguém que chega à bela cidade de Bright Falls com sua esposa Alice em busca de relaxamento e inspiração, mas não encontra nada além de dor e medo. Na verdade, parece que um arquivoantiga força do mal Ele assumiu o controle da cidade e de seus habitantes, revelando-se à noite juntos na escuridão e transformando as pessoas inconscientes em fantoches assassinos cobertos por um escudo de sombra: a única maneira de quebrá-los é expô-los a um poderoso raio de luz , como Alan descobre o que ele gasta no que parecia ser um pesadelo. Mas então sua esposa é sequestrada em circunstâncias misteriosas e o escritor começa a explorar as áreas circundantes. Cataratas Brilhantes Para encontrá-la, no rastro de alguém que afirma ter capturado Alice e quer seu “próprio” manuscrito em troca, o trabalho em que o herói do romance de aventura está trabalhando… ou ele já terminou? Para ver como corre, teremos que terminar uma campanha alternativa de medo e ação. READ Valve revela concorrente de console portátil Switch, aqui está a data e os preços Como escrevemos em nossa análise de Alan Wake Remastered, o sistema original do título da Remedy Entertainment ainda se mantém bem, além de algumas seções inevitavelmente datadas de hoje e um sistema de quebra-cabeças e enigmas puramente anexados em comparação com a mecânica de tiro que caracteriza o jogo . Toque.

Resident Evil 3

Resident Evil 3, Jill Valentine Resident Evil 3 (PlayStation 4, 15,99€ em vez de 39,99) a um preço mais baixo – uma grande chance de acompanhar esse número controverso refazer Um horror de sobrevivência desenvolvido pela Capcom, que começa bem com uma série de alto impacto, renderizando a mesma qualidade do remake do Capítulo 2, mas depois se perde um pouco no caminho. A nova campanha é realmente mais curta e menos interessante que a original, locais inteiros foram inexplicavelmente eliminados e o resultado final é um jogo divertido com algumas vantagens indiscutíveis, mas ao mesmo tempo Tão curto E estragado por opções questionáveis ​​sobre a presença do inimigo mortal: falamos sobre isso na análise de Resident Evil 3.

Pacote de 10º aniversário Bayonetta e Vanquish

Pacote de 10º aniversário Bayonetta & Vanquish, Bayonetta Witch enfrenta um grande inimigo Pacote de 10º aniversário de Bayonetta & Vanquish redesenhado (PS4, 15,99€ em vez de 39,99) nunca foi tão fácil antes! Então é hora de recuperar essas duas joias de trabalho Jogos de platinadifere muito em atmosfera e intenção, mas é igualmente agradável graças ao sistema de combate suave, preciso e muito impressionante. Se você quer usar um Armadura de alta tecnologiaSe você quiser assumir um papel., use armas devastadoras e realize deslizamentos rápidos com uma variedade de defesas bruxa guerreira Diante de um exército inteiro de anjos monstruosos com fogo e feitiços sem hesitação, o pacote provará ser uma experiência emocionante. Mais detalhes na revisão do pacote de 10º aniversário de Bayonetta & Vanquish. READ Lamborghini Countach, o retorno de um ícone de sucesso após 50 anos

Scott Pilgrim vs. the World: Edição completa do jogo

Scott Pilgrim Against the World: The Complete Edition do jogo, nosso personagem está lutando com dois oponentes Mais de dez anos após o lançamento do link original no PS3 e Xbox 360, Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition (PS4, 4,94€ em vez de 14,99) por muito pouco dinheiro graças à promoção Remastering & Retro, então não tirar vantagem disso seria um crime. Inspirado na famosa história em quadrinhos escrita por Brian Lee O’MalleyAinda há muito a dizer em Tribute Games. Ela é muito fofa gráficos de pixel art Que leva o estilo de jogo de 16 bits, de um chiptune . Este jogo é realmente viciante e surpreendentemente hardcore, pode ser jogado sozinho ou em co-op online para diversão máxima: Para saber mais, confira nossa análise de Scott Pilgrim Vs. O Mundo: O Jogo Edição Completa.