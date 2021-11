Nova sede para 1.000 pessoas em Manchester – Nerd4.life

Jogos da Imperium CloudO estúdio independente em que ele está trabalhando Star Citizen E-Swarm 42Sobre um grande plano de crescimento que começará com a abertura de um A nova sede em Manchester Que vai hospedar uma equipe de 1.000 pessoas nos próximos anos.

O complexo de estúdios abrirá suas portas em maio do próximo ano e abrigará inicialmente 400 funcionários da Cloud Imperium Games que atualmente estão baseados em sua sede em Wilmslow, Cheshire. A partir desse momento terá início a rápida expansão do estúdio, da qual depende Crie 700 empregos No final de 2023. Abaixo está uma imagem da nova sede da Imperium Cloud Games.



A nova sede em Manchester da Cloud Imperium Games

Entre os empregos procurados estão programadores, artistas, animadores, roteiristas, designers, produtores e profissionais de áudio, com o objetivo de dar as boas-vindas à nova casa de Manchester como um todo. 1000 funcionários até o final de 2026.

Essa expansão massiva é apoiada pela campanha de crowdfunding massiva do Star Citizen, que recentemente ultrapassou a marca de $ 400 milhões e, sem dúvida, trará benefícios para o jogo, bem como para o Squadron 42 e quaisquer projetos de nuvem futuros. Imperium Games.