Lee vedremo em Starfield e The Elder Scrolls 6? – Multiplayer.it

Em uma entrevista interessante da IGN com Todd Howard, Diretor de Criação da BethesdaAlguns dos recursos em que a equipe, atualmente dentro do Xbox Game Studios, está se concentrando apareceram de uma certa forma, a saber,Inteligência artificial E a criação de NPCs complexos, características que provavelmente podemos ver neles Starfield e The Elder Scrolls 6, embora seja claro que Howard não forneceu nomes exatos.

A questão começou com The Elder Scrolls 5: Skyrim, mas Howard disse que o desenvolvimento do jogo, neste caso, não poderia ir muito longe. Profundidade Sobre esses aspectos também devido às limitações técnicas das plataformas de lançamento.

No entanto, a pesquisa sobre IA e NPCs continuou ao longo dos anos dentro da Bethesda.

Por um lado, trata-se de aumentar as chances interação No mundo do jogo, por outro lado, a questão a ser tratada inevitavelmente tem a ver com a inteligência artificial e a maneira como os personagens não-jogadores interagem com o jogador.

“Quando penso no que queremos, você dá jogos futuros “Estamos falando principalmente sobre sistemas e a profundidade em que podemos entrar”, disse Howard, “a outra parte importante é como a IA e os NPCs podem Para responder para o jogador. Percorremos um longo caminho nesses aspectos, eu acho, e acho que eles são os dois elementos-chave. “

Howard não mencionou os jogos de maneira exata, mas ele acredita claramente que alguns dos efeitos desta pesquisa em andamento podem ser vistos em Starfield e em The Elder Scrolls 6. Da mesma entrevista, também emergiu que Bethesda realmente tinha idéias sobre Fallout 5 e que jogos single-player são parte da Bethesda e seus genes.