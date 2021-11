P mentiras, anteprima – Multiplayer.it

O mundo de Pinóquio



A cidade de Krat fica P.

Um novo trailer do jogo foi recentemente compartilhado, dando-nos um primeiro vislumbre do que podemos esperar em Lies of P. Antes de mergulharmos em uma análise do que é oferecido, no entanto, vamos dar uma olhada na situação em mundo dos jogos, com base nas poucas informações que os desenvolvedores compartilharam.

P ci porta a. Mentiras bolasUma cidade cheia de loucura e derramamento de sangue. Tudo o que temos em mãos é um bilhete: “Encontre o Sr. Gepeto. Ele está aqui na cidade.” Uma partida que – como diremos várias vezes neste artigo – imediatamente nos faz pensar em Bloodborne.

Vai ser Pinóquio E nosso objetivo é “nos tornarmos humanos, mesmo que as probabilidades não estejam a nosso favor”. Além disso, como o personagem original, teremos que “mentir” e isso também determinará o fim do jogo e as tarefas descritas como “tarefas procedimentais correlacionadas”. O que isso significa e como a mecânica baseada em mentiras pode funcionar, ainda está para ser visto.

Mas vamos falar sobre Krat, que graças aos vídeos pelo menos foi capaz de ver diferentes vislumbres. O cenário de Lies of P foi inspirado na época Belle Epoque europea, ou seja, o período do final do século XIX ao início do século XX. No entanto, o que vamos explorar não é mais a cidade próspera que era antes, mas uma coleção de ruínas em ruínas.

Estilisticamente, sabemos que muitos pensarão imediatamente em Bloodborne. Mas vamos ter cuidado, o trabalho de Miyazaki é baseado na era gótica, antes do trabalho de P. L ‘Lies’manufatura Será um dos fatores diferenciadores mais importantes entre as duas obras. Será importante para a equipe trabalhar bem na configuração e em sua (potencialmente) singularidade. De momento, tanto os interiores como os exteriores parecem muito distintos, embora seja impossível analisá-los ao pormenor com os poucos materiais disponíveis.