Apple-I, o antecessor do Mac vai a leilão: Nascido na garagem de Jobs, hoje vale $ 400.000

Ouça a versão em áudio do artigo

Um pedaço da história da computação foi leiloado na Califórnia. É um exemplo do Apple-I, o computador montado manualmente por Steve Jobs e Steve Wozniak por volta de 1976, na garagem de Jobs, que é considerado o predecessor do Mac.

Amostra leiloada por John Moran Auctioneers – AQUI Página com todos os detalhes – De acordo com o que foi relatado pela mesma casa de leilões em Los Angeles, terça-feira, 9 de outubro às 20h30, horário da Itália, foi vendido por $ 400.000 (o preço estimado na véspera do leilão era entre 400.000 e 600.000 dólares).

Apple-I, escritura de constituição

Steve Jobs e Steve Wozniak venderam uma calculadora Volkswagen (primeira) e uma calculadora Hp 65 (segunda) para acumular pouco mais de US $ 1.300, o capital necessário para construir os primeiros 50 carros Apple-I vendidos na loja de eletrônicos ByteShop em Mountain. Opinião. Na verdade, este é considerado o ato fundador da Apple. O início de uma aventura que revolucionará a história do computador e muito mais.

No leilão, a única amostra que sobrou com uma caixa de madeira

O antigo leiloado é uma rara réplica do Apple-I em uma caixa de madeira de acácia havaiana, muito popular na década de 1970. Seis unidades foram feitas com esta condição: apenas a unidade em leilão sobreviveu.

Lendo a história deste computador, descobrimos que a caixa especial de madeira foi adicionada por Paul Terrell, proprietário da ByteShop, na verdade o primeiro varejista de computadores pessoais do mundo.