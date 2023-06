Como viajar com imaginação

Mesmo que as férias ainda estejam longe, com acessórios e complementos Westwing inspirados nas férias na Provença, você pode voar com sua imaginação. As cores e tecidos que lembram este canto da França nos farão sentir como se estivéssemos em outro lugar para fugir da loucura diária.

verão carrega com ele Calma e bem-estarnenhum acidente Uma das estações mais amadas No mundo todo. Apesar disso Viagens e excursões eu estou no mar Ainda é uma miragem distante Podemos por causa do trabalho e da loucura cotidiana Comece a viajar com imaginação E vamos estragar alegremente.

Um dos novos grupos Projetado pela marca alemã ala oesteespecialista em mobiliário interior e exterior, tem razão Inspirado por esta temporada em Um dos lugares mais mágicos do Mediterrâneo Provença.

A marca avança constantemente Idéias inovadoras, com estilo e design únicos, pensados ​​para se adaptarem aos mais diversos ambientes, estilos e necessidades. tudo isso Sem abrir mão da estética impecável e para um Qualidade excelenteGarantido para escolher os melhores materiais. Desta vez também, de fato, não decepciona.

Férias de Westwing na Provença: Sonho de uma noite na Provença

obter A sensação de uma noite mágica na Provença você não pode perder Cama estofada com caixa de penas. Isso é sinônimo de bom gosto e amor pela simplicidade e cores neutras. Praticidade e elegância Na verdade, eles se entrelaçam tão bem, proporcionando o conforto total de uma cama que nos permitirá fazê-lo Organize melhor roupas e lençóis durante a mudança de estação, aliada à praticidade dos produtos da marca. esta cama de casal Disponível em quatro grandes coresbege simples, mas muito cativante, branco cremoso, verde e preto.

o Capa de edredon de linho lavado respirável Então um toque Frescura e necessidade Não perca na temporada de verão. Na verdade, o linho é um fibras naturais famoso propriedades respiráveis E pelas coisas inacreditáveis resistência e suavidade. Será o miminho perfeito de que vamos precisar mesmo nas noites mais quentes de verão. Permissão do produto Disponível em cores diferentes Incluindo branco, taupe, azul claro, azul, rosa claro e verde claro, perfeito Para se adaptar a este estilo romântico e delicado mas também ao estilo mais intenso. Escolhi rosa pálido para iluminar o visual clássico do quarto.

Para doar então um Visual totalmente renovado Em nome do verão lá coincidêncial, travesseiro feito de linho Em forma de concha Qual será o móvel perfeito para o nosso quarto ou sala, combinando perfeitamente com outras peças e complementos de decoração. E Disponível em três grandes cores Muito popular no período passado, como branco cremoso, verde e roxo.

Podemos então completar a mobília do quarto com luxo Lençol de elástico tecido Panra de algodão. Está disponível em verde e branco cremoso, para combinar perfeitamente com as cores dos nossos quartos. Além das propriedades respiráveis ​​e macias do algodão, este produto é Especialmente famoso obrigado tipo de cultivo de algodãoaltamente sustentável em termos sociais, ambientais e econômicos, como garante a própria marca.

acessórios essenciais

para o cháA sofisticação típica da ProvençaNão podemos desistir acessórios apropriados Apresentado no catálogo Westwing. o cadeira de veludo merle é a demonstração. Disponível em branco, azul claro e rosa pó O valor do material dará elegância Onde quer que decidamos colocá-lo, isso nos permite tê-lo Até um assento extra para usar se necessário. Daí o brilho das formas torna-o muito confortável e acolhedor.

para iluminação ambiente não pode perder então Luz de parede LED BobbyAcabamento em ouro, apresentando um Luz branca neutra fria que proporcionará um brilho médio muito agradável. o O abajur é totalmente ajustável Assim podemos colocá-lo de acordo com nossas próprias necessidades nos pontos do ambiente que deseja iluminar, além disso, a lâmpada acompanha o produto. Este último está no final Disponível em branco e dourado.