Xiaomi: Baixe a versão mais recente de todos os aplicativos MIUI | Download

Como qualquer interface proprietária que se preze, o MIUI A partir de Xiaomi Ele extrai seu poder dos aplicativos do sistema que enriquecem os smartphones. Em comparação com a experiência padrão do Android, a Xiaomi é um dos fabricantes que dedica a experiência de software que oferece à sua comunidade. Seja sobre a câmera e galeria, navegador, clima ou o próprio launcher, esses aplicativos são atualizados quase diariamente. E quando se trata de atualizações relevantes, falamos sobre elas com artigos dedicados onde podemos mostrar quais novos recursos estão incluídos.

Justamente por isso, decidi criar esta página, onde você pode recuperar todas as atualizações mais recentes de Aplicativo MIUI pela Xiaomi. Abaixo está uma tabela com todos os aplicativos relevantes (exceto os mais técnicos), eÚltima versão disponível e perto Link para Download. Desta forma, através desta página, irá certificar-se de que tem a versão mais recente das aplicações no seu smartphone Xiaomi.

Última atualização: 9 de julho

Você tem um smartphone Xiaomi? Baixe a versão mais recente de todos os aplicativos

Normalmente, a Xiaomi envia uma notificação over-the-air para vários smartphones indicando que há uma nova atualização para aplicativos do sistema. No entanto, a razão pela qual este espaço é criado é que novos lançamentos que ainda não foram publicados são publicados online, e muitas vezes no início. Isso graças ao software Beta: aqueles que usam as ROMs mais recentes podem extrair arquivos APK de aplicativos se eles tiverem sido atualizados.

No entanto, como esses APKs às vezes estão em beta e retirados da ROM chinesa, não é 100% certo que funcione em qualquer smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO. Obviamente, não tenho como te dizer porque não é humanamente possível para mim experimentá-lo em todos os smartphones em circulação. Se a atualização não funcionar, você necessariamente terá que esperar que ela chegue normalmente por meio de uma atualização OTA da Xiaomi.

