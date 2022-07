Logan Paul converteu um ilustrador muito raro de Pikachu de 5 milhões para NFT – Nerd4.life

Estamos diante de mais um capítulo de uma longa história Logan Paul com o Cartas de Pokémon De valor louco, neste caso com o anúncio da transformação O cartão Pokémon Illustrator é muito raro no NFTatravés de uma nova plataforma criada por um YouTuber que se tornou um lutador profissional.

Vamos resumir: há algum tempo, Logan Paul decidiu investir parte de sua enorme fortuna financeira em cartas Pokemon, em alguns casos ele comprou cartas falsas de números ridículos (mas com grande receita publicitária), e em outros comprou cartões reais cartões em vez disso. Para números mais ridículos. Neste caso, estamos falando do Pikachu Illustrator que o personagem em questão comprou por sua beleza $ 5.275.000sendo de fato o único cartão “bom estado” de seu tipo no mundo.

Depois de entrar alegremente no Guinness Book of Records para comprar um cartão Pokémon privado Mais caro da história, Logan Paul também ostentou orgulhosamente na WrestleMania, como um colar discreto preso a uma corrente de ouro. Estamos agora diante de mais um passo nesse caminho evolutivo, com a troca do cartão no NFT.

Logan Paul iniciou o site mercado líquido, que trata de compras no NFT e no blockchain, onde os direitos virtuais podem ser adquiridos no respectivo cartão. O cartão pode ser adquirido por padrão com diferentes tokens de US$ 0,10 cada, a fim de criar uma espécie de posse cooperativa do objeto, que deverá ter um total de 50 milhões de tokens.

Segundo relatos, Logan Paul ainda manterá uma participação minoritária do cartão, equivalente a cerca de 49%, e dará o restante em NFT aos usuários, que poderão se gabar de propriedade conjunta Cartão com o interessado. Este último também pedirá permissão de outros usuários para continuar usando o cartão durante as lutas, ainda por cima. Não está claro se isso é realmente legal, mas esperamos ver mais desenvolvimentos a esse respeito.