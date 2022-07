Melhores jogos de 2022 para PS5, PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch de acordo com Metacritic – Nerd4.life

Metacrítico Modo de organização Melhores jogos 2022 por PS5, PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch. No topo do top dez, que não inclui remakes, retrabalhos, reimpressões ou desvios de títulos lançados anteriormente, encontramos naturalmente o Elden Ring; Mas quais são os outros nomes? Vamos descobrir juntos.

anel antigo branco neon Tartarugas Ninja: A Vingança do Destruidor AI: Somnium Files – Iniciativa Nirvana Norco Horizonte proibido oeste mundo elementar Gran Turismo 7 Guerra Total: Warhammer 3 cidadão adormecido

Como mencionado, Elden Ring, que é considerado um jogo incrível pelas avaliações internacionais, confira um 10 melhores Que vê um surpreendente vice-campeão Neon White, uma ação em primeira pessoa para PC e Nintendo Switch que também recompensamos com uma classificação muito boa (veja nossa análise de Neon White).

No entanto, o terceiro lugar também é uma grande surpresa: encontramos o antigo jogo de rolagem Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, que parece ter realmente impressionado a todos, enquanto os cinco primeiros são completados por inteligência artificial: Somnium Files – uma iniciativa por nirvanA e Norco conhecido.

Em seguida, encontramos Horizon Forbidden West, que foi recebido com excelentes notas pela imprensa, e um frenético primeiro mundo e outro exclusivo do PlayStation, Gran Turismo 7, que, no entanto, gerou muita discussão após o lançamento.