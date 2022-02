Espaço, lançamento de satélite Cosmo SkyMed

A Cosmo-SkyMed fez isso. Após vários atrasos, também devido ao mau tempo, o segundo satélite da constelação italiana Cosmo-SkyMed de segunda geração (Csg) foi lançado com sucesso, promovido pela Agência Espacial Italiana (ASI) com contribuições do Ministério da Universidade e Pesquisa e o Ministério da Defesa. Decolagem hoje à noite às 00h11, horário italiano, da Base da Força Aérea de Cabo Canaveral, a bordo do porta-aviões SpaceX Falcon 9.

Por aíCom a segunda lua da constelação, a sexta em órbita, as operações e capacidades gerais da constelação Cosmo-SkyMed serão totalmente expandidas, em linha com as metas estabelecidas pela ASI e pelo Departamento de Defesa, promovidas, com financiamento e direção , no papel de clientes, todo o programa de desenvolvimento.

bagagem – “O lançamento do segundo satélite da nova geração Cosmo-SkyMed representa mais um importante passo para garantir a continuidade e consolidação de uma infraestrutura extraordinária, uma excelência técnica italiana reconhecida mundialmente, capaz de garantir os mais avançados serviços de monitoramento e monitoramento do nosso planeta ”- confirmou o chefe da agência espacial italiana, Giorgio Sacuccia. serviços e aplicações inovadoras para o crescimento económico e social do nosso país.

Coletivo – “Um dos pontos fortes do setor aeroespacial em nosso país é a completude da cadeia da indústria e pesquisa.” Isso foi apontado por Maria Cristina Mesa, Ministra da Universidade e Pesquisa. “Esta independência estratégica – continua a MESA – permitiu desenvolver ao longo dos anos as competências e experiência de forte competitividade internacional, e é neste mesmo contexto que a Cosmo-SkyMed foi concebida e criada. Graças aos satélites de segunda geração, teremos melhor qualidade dos dados obtidos Nele e a possibilidade, por exemplo, de continuar estudando as tendências dos processos naturais e antropogênicos realizados pela comunidade científica italiana e internacional, com maior precisão e pontualidade. mais de uma década nessa constelação “.” Ter que enfrentar as transformações ambientais e as mudanças climáticas, trabalhar Nessa frente, o investimento em pesquisa pode ser crucial”, acrescenta Malik Moore.

jerini – “A constelação de satélites COSMO-SkyMed de segunda geração é um recurso de fundamental importância para a defesa, graças à capacidade de observar a Terra em todas as condições climáticas.” Lorenzo Guerini, Ministro da Defesa comentou. O nível estratégico, permitirá à defesa dispor de um quadro de informação constantemente atualizado sobre potenciais fatores de risco e avaliação atempada da situação operacional, de forma a apoiar a tomada de decisões para as escolhas mais adequadas. Com este programa, a indústria espacial nacional confirma a sua posição de liderança no desenvolvimento de sistemas de alta tecnologia, nomeadamente radares e sensores de ultra-alta precisão. Este resultado é fruto da forte sinergia entre universidades e indústria, respaldada pelas habilidades de nossos técnicos civis e militares, bem como pela frutífera osmose de experiência e conhecimento entre Defesa e Agência Espacial Italiana, um legado que deve ser preservado e reforçada ao longo dos anos para proteger a soberania tecnológica nacional. O programa Cosmo-SkyMed também representa uma oportunidade importante para uma maior cooperação internacional no futuro”, acrescenta o Ministro da Defesa.

kulao – “O lançamento do novo satélite de segunda geração da constelação Cosmo-SkyMed demonstra toda a ambição italiana no campo da observação da Terra e nossa extraordinária experiência em cargas úteis de radar (SAR).” Isso foi confirmado por Vittorio Colao, ministro das Relações Exteriores Inovação Tecnológica e Transição Digital com Mandato para o Espaço. “Uma jurisdição – observa Colau – composta por capacidades industriais significativas (como Leonardo e suas joint ventures Thales Alenia Space e Telespazio), mas também a contribuição de muitas PMEs nacionais e um ecossistema de entidades públicas e privadas altamente dinâmico e competitivo. gerações de satélites Cosmo-SkyMed, podemos melhorar a qualidade das informações críticas e acelerar a transmissão de dados.” Colau destaca que “os cinco satélites em órbita, de 2008 até hoje, obtiveram 2 milhões de imagens e monitoram 7 bilhões de quilômetros quadrados, cerca de 14 vezes a área de todo o planeta. de aplicações em áreas estratégicas como mudanças climáticas, agricultura de precisão, controle de infraestrutura crítica, gerenciamento de emergência (incêndio, terremoto, inundação), segurança marítima e controle costeiro e, graças à Telespazio e Asi, os dados da Cosmo-SkyMed estão sendo comercializados em todo o mundo.”

Cheiro – “Este lançamento representa um novo sucesso para a Itália no espaço e é o resultado de investimentos e habilidades resultantes do esforço conjunto de instituições, comunidade científica e indústria. Na primeira fila está Leonardo, com Thales Alenia Space e Telespazio, no à frente de uma vasta rede de pequenas e médias empresas.” Este é o comentário do CEO da Leonardo, Alessandro Profumo. “A visão perspicaz e a metodologia que inspirou a Cosmo-SkyMed é a mesma que deve nos guiar hoje para enfrentar os desafios da nova economia espacial, como país, e transformá-los em oportunidades de recuperação: Leonardo está pronto para fazer sua parte ”, acrescenta Profumo.