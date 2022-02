O ecossistema do Google, entre as notícias das melhorias de fevereiro para jogos e segurança

Por algum tempo em Mountain View eles dividiram o processo em dois, permitindo que esses dois itens fossem atualizados independentemente dos patches mensais, e talvez também Para bater devagar (ou deficiência, em alguns casos) do suporte para alguns fabricantes. Assim, a Play Store, Play Services e outros componentes são enriquecidos com correções úteis para aumentar a segurança e também novidades funcionais fevereiro . Aqui está a lista de alterações enviadas pelo Google.

Para manter seu dispositivo Android seguro, não basta revisão , que o Google lança de acordo com a programação todos os meses – No entanto, os de fevereiro já estão a caminho, ou já chegaram no caso de alguns dispositivos Samsung . Também é necessário Outros elementos centrais do ecossistema do Google estão atualizados Regularmente, como o aplicativo Play Store ou o Google Play Services.

Novidade em fevereiro de 2021 para o ecossistema do Google

Instalar atualizações

Não há Não há procedimentos de instalação manual Porque, como o Google explica nas páginas de suporte, as atualizações do sistema são instaladas automaticamente por padrão. O usuário pode alterar as preferências de atualizações automáticas:

Configurações

navegador do google

senão (um botão com três pontos empilhados verticalmente)

Atualizações de serviço do sistema

O Google lembra isso desativando as atualizações de serviço do sistema “Atualizações de fontes que não são do Google, como atualizações do fabricante ou operadora do seu dispositivo ou atualizações dos seus aplicativos por meio das configurações da Play Store, não são desativadas.” Como você especifica navegador do google Pode atualizar os serviços do sistema mesmo com as atualizações automáticas desativadas resolver problemas sérios de segurança ou cumprir obrigações legais.”