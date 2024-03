Toyota Yaris GR 2024: Preços anunciados

Muitas mudanças – Após o anúncio de janeiro (aqui notícias) Toyota GR Yaris Redesenhado, agora também pode ser encomendado na Itália. A nova versão foi Melhorado em todos os aspectos, principalmente no motor, que ainda é um motor 1.6 turbo de três cilindros, que agora gera 280 cv, com torque máximo de 390 Nm. As qualidades dinâmicas também foram melhoradas, graças a uma carroçaria mais rígida, e o painel de instrumentos foi redesenhado e agora é diferente dos outros Yaris. Outra novidade é Caixa de velocidades automática O GR-DAT8 é equipado com oito marchas, conversor de torque e intercooler auxiliar, que é oferecido como alternativa à transmissão manual de 6 velocidades.

Três combinações – Três configurações disponíveis: O circuito, Ogier E RovanperaAs duas últimas versões são edições limitadas dedicadas aos pilotos da Toyota no Campeonato Mundial de Rally. Possui as seguintes configurações: câmbio manual, especificação de cores, pinças de freio personalizadas, aros forjados, spoiler de carbono, emblema específico, sistema de áudio JBL, bancos e volante aquecidos.

hardware – o Circuito Toyota GR Yaris Possui um equipamento bastante completo: rodas de liga leve 8Jx18 polegadas com pneus 225/40 R18, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, sistema multimídia Toyota Smart Connect que pode ser visto na tela sensível ao toque de 8 polegadas com conexão à rede, pacote Adas Toyota Safety Sense (inclui controle de cruzeiro adaptativo inteligente, frenagem automática de emergência, manutenção ativa de faixa e leitor de sinalização rodoviária), faróis e luzes de LED, interior preto e bancos esportivos de couro, climatização de zona dupla.

Eletivas – As únicas opções para Toyota GR Yaris Eles são como mencionamos Caixa de velocidades automática (3000 euros). Pacotes de tecnologia (1.500 euros são de série nas versões especiais que incluem câmara retrovisora, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema de monitorização de ângulo morto e sistema de travagem traseira) e Círculos Falsificador (4.000€, standard nas edições especiais).

Lista de preços