O que é e como você pode se defender

Ataques cibernéticos (Pianetaculare.it)

A Itália é um dos países que mais sofre ataques cibernéticos: como combater ao máximo o trabalho dos criminosos cibernéticos.

Mesmo em Itália, especialmente nos últimos anos, cada vez mais pessoas aprenderam a utilizar ferramentas tecnológicas e, assim, a navegar na web. O mundo online é certamente um recurso excepcional E os desenvolvimentos contínuos – incluindo a inteligência artificial – tornam esta experiência ainda mais útil e envolvente. No entanto, como qualquer pessoa que já navegou na Web há algum tempo sabe, devemos sempre ter cuidado com os cibercriminosos: Ataques de hackers Eles representam uma ameaça constante.

Ataques cibernéticos e a Itália de joelhos: o que diz o relatório?

Recentemente, os avanços tecnológicos permitiram a criação de… Sistemas de defesa cada vez mais válidos para combater tentativas criminosas de hackers. No entanto, apesar dos grandes esforços nesse sentido, os ataques cibernéticos ainda representam hoje uma verdadeira epidemia.

A Itália, segundo algumas investigações, é um dos países que mais sofre com a atuação dos cibercriminosos. Por outro lado, isso acontece quase todos os dias que ouvimos falar Golpes e fraudes contra usuários Ou a propagação de malware, ou talvez os sites de órgãos públicos bloqueados por horas.

Mas o que causa esse alto percentual? Além de uma cultura tecnológica coletiva que ainda tem muito a crescer, a impressão que prevalece é que as estruturas de muitos sistemas de TI ainda precisam de algo para fazer.

O foco foi especificamente neste aspecto Relatório do armárioisto é, investigação no domínio da tecnologia da informação que revelou como as questões críticas de muitos sistemas – principalmente o sistema italiano – são preocupantes.

O relatório identifica a importância de também terem sido tomadas medidas em Itália para tentar combater as ações dos cibercriminosos da melhor forma possível. Mas infelizmente, Este compromisso ainda é insuficiente Para reduzir o fenômeno. Basta olhar os dados para entender que ainda há muito trabalho a ser feito.

Para violar sistemas de segurança, o canal preferido ainda é o malware

Na verdade, nos últimos dois anos, Os ataques cibernéticos na Itália aumentaram 12%. Segundo o relatório, o setor que mais sofreu com as ações criminosas dos hackers é o setor manufatureiro, que foi afetado em 25% dos casos. Este aspecto também suscita preocupações, tendo em conta que o sector em questão é um dos mais importantes do nosso país.

Quais técnicas os cibercriminosos usam principalmente para hackear sistemas de segurança? Estudos destacam que o canal preferencial O malware permanece: É por isso que você deve sempre prestar muita atenção aos aplicativos que baixa, aos sites que visita, aos e-mails e mensagens suspeitos (especialmente se convidam você a clicar em links), etc.

As organizações são chamadas a intervir de forma concreta, também porque a disseminação agora incontestada da inteligência artificial pode facilitar a vida dos hackers.