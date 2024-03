Smartwatch Xiaomi GT3 Pro, estilo e metal por menos de 30 euros

O mercado está agora saturado de smartphones, por isso as possibilidades de escolha são quase infinitas: se você deseja um telefone elegante, mas poderoso, equipado com a mais recente tecnologia inteligente, aproveiteA oferta está em execução sobre Xiaomi GT3 Próum modelo moderno e de alto desempenho agora abaixo dos 30 euros.

Este relógio inteligente contém Caixa de 46 mm Totalmente integrado Metal Durante a fase de compra existe a possibilidade de escolher entre diferentes modelos Fitas São fabricados em silicone (mais indicados para a prática desportiva), couro ou aço, pelo que se adaptam ao pulso em função da utilização principal a que se destinam.

Porque cabe em qualquer lugar: desde atividades cotidianas com telas até Notificaçõescompre através NFC E Chamadas HD Do pulso ao monitor saúde Através de sensores localizados na parte inferior do case que permitem o monitoramento da frequência cardíaca 24 horas por diaAlém da saturação, pressão arterial e descanso noturno.

até'atividades esportivasGraças também ao grau de resistência à água IP68 Permitindo que você mergulhe na piscina sem danificá-la.

Quem quiser também pode usar para ser lembrado Faça algum movimento Se o relógio perceber que você está sentada há muito tempo, as mulheres podem usá-lo para monitorar seu ciclo menstrual.

o uma tela Tem forma circular e com Tampa de vidro safira. É um painel IPS AMOLED de 1,36 polegadas com resolução de 390 x 390 pixels e é alimentado por Bateria 260 mAh que promete até 30 dias de autonomia em modo standby, 7 se usado normalmente ou 3 dias consecutivos para quem usa intensamente. Demora duas horas para recarregá-lo totalmente.

Isso se torna realidade Através da tela sensível ao toque, e para navegar facilmente pela interface, há também uma coroa e um botão. Ele faz interface com o telefone via Bluetooth 5.0 eAplicativo FitCloudPro Com todos Iphone A partir do iOS 9 ou com Android A partir da versão 5.0.

Atualizar

Se tem interesse em adquirir este produto, saiba que no momento em que escrevo existe uma promoção interessante que lhe permite adquiri-lo com desconto: isto significa que Em vez de 39,17 euros o preço normalmente exibido online, você pode Economize 24% Vou gastar Apenas 29,46 euros.

Lembramos que o serviço PayPal também está disponível entre os métodos de pagamento, o que garante a possibilidade de usufruir de Proteção de compra PayPal, se necessário. A oferta é válida Enquanto durarem os estoques; Para obter mais informações sobre custos de envio, prazos, taxas e gerenciamento de pedidos, você pode consultar o site do vendedor.

As imagens deste artigo foram fornecidas pelo anunciante.

Outras ofertas da primavera de 2024

para Todas as ofertas da primavera de 2024 Na Amazon você pode consultá-lo Seção personalizada Do nosso site. Não se esqueça de se registrar Em nosso canal Telegram Ofertas de tecnologia E Além da tecnologia Para obter uma lista lógica das melhores ofertas disponíveis na Amazon e ofertas WOW que duram apenas algumas horas.