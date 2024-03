Playtron é um novo sistema operacional que pretende enfrentar laptops para jogos

Sistema operacional SteamOS É talvez a alternativa mais importante no momento, mas é uma solução que se limita a um dispositivo, o Steam Deck, e por isso não resolve os problemas de muitos outros portáteis do mercado, que atualmente têm de rodar em mais ou versões menos reformuladas do Windows, mas muitas vezes não são particularmente eficazes.

Na verdade, há espaço aberto no panorama unificado Sistemas operacionais : O que há de novo à medida que se espalha Jogos Portáteis “Consolas de PC”. que não possuem soluções customizadas adequadamente otimizadas para seu tipo de uso, e é daí que vem Playtron Ele pretende avançar.

Um sistema operacional para vencer os novos laptops para jogos

A ideia é construir uma base de código que possa ser altamente compatível com um Catálogo de jogos Tão ampla quanto possível, possui uma interface perfeitamente utilizável com telas sensíveis ao toque pequenas e portáteis e provavelmente não se sobrecarrega com o consumo de bateria.

Para atingir esse objetivo, a Playtron tem uma base investida de US$ 10 milhões, desenvolvedores vindos do espaço de código aberto como ChimeraOS, Heroic Games Launcher e o ex-CEO da Cyanogen no trabalho, Curt McMaster.

O objetivo é lançar dispositivos com Playtron integrado para 2025 E ter um bilhão de jogadores “casuais básicos” (seja lá o que isso signifique, com base na visão da empresa) nos próximos anos, à medida que o sistema operacional se espalha nesses dispositivos.

O Playtron precisará rodar em qualquer dispositivo com CPU e display, de acordo com a empresa, não necessariamente em uma TV ou carro portátil, baseado em ARM, baseado em x86. Neste momento, parece que a Ayaneo já está a planear lançar um dispositivo baseado em Playtron já em 2024, mas haverá “vários fabricantes e operadoras móveis” que pretendem utilizar o software para 2025.

Os pontos fortes promovidos pela Playtron também se baseiam nos custos que devem ser menores para os produtores e no suporte que também deve incluir ferramentas baseadas em IA para ajudar até mesmo usuários casuais na configuração. Neste ponto estamos esperando para ver o que sai do projeto.