Xbox Game Pass: aqui estão os jogos que saem do catálogo em 31 de março

Enquanto esperamos para saber quais jogos chegarão ao PC e ao Xbox Game Pass durante a segunda quinzena do mês, o aplicativo Xbox da Microsoft foi atualizado e agora informa quais jogos sairão do catálogo em 31 de março de 2024. No total são apenas três, que relatamos abaixo:

Você ainda tem alguns dias para recuperá-lo

Liberte as rodas quentes

Hot Wheels Unleashed – Edição Brinquedo do Ano É a edição definitiva e inclui todos os DLC pós-lançamento da principal série de corridas arcade da Milestone baseada nos icônicos carros de brinquedo da Mattel.

Guitarras infinitas É uma estranha mistura de RPG de ação e jogo de ritmo desenhado no estilo anime, onde encontraremos máquinas de matar graças a solos de guitarra e música metal.

Por último, mas não menos importante, Programa 23 da MLB É a versão do ano passado do simulador de beisebol criado pela Sony San Diego Studios. Sua saída do catálogo é totalmente compensada pela entrada do MLB The Show 24 em 19 de março.

De acordo com a tradição, todos os jogos acima serão adquiridos por um preço 20% de desconto no preço (Exceto as ofertas mais úteis da Xbox Store) nos dias anteriores à remoção do PC e do Xbox Game Pass, que lembramos que está marcada para o final de março. Uma opção que pode ser útil caso você pretenda continuar usando um ou mais endereços mesmo depois de eles ficarem indisponíveis no catálogo de serviços.