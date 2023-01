Da CES 2023 ao DualSense Edge, aqui estão as datas a definir – Multiplayer.it

O início de 2023 será agitado para os jogadores Estação de jogo. Uma vez que o cálculo do tamanho do jogo PlayStation é uma reminiscência de Janeiro Muitas novidades interessantes virão, principalmente para PS5Desde as novidades da CES 2023 até o lançamento do DualSense Edge no final deste mês. E no meio, o anúncio e a disponibilidade dos jogos PlayStation Plus e a estreia de Forspoken.

Vamos resumir e relembrar as datas mais importantes que precisam ser marcadas no calendário:

terça-feira, 3 de janeiro Jogos gratuitos do PlayStation Plus disponíveis em janeiro de 2023

Jogos gratuitos do PlayStation Plus disponíveis em janeiro de 2023 quinta-feira, 5 de janeiro Apresentação da Sony na CES 2023 com novidades no PlayStation VR 2 e PS5

Apresentação da Sony na CES 2023 com novidades no PlayStation VR 2 e PS5 quarta-feira, 11 de janeiro Jogos PS Plus Extra e Premium anunciados para janeiro de 2023

Jogos PS Plus Extra e Premium anunciados para janeiro de 2023 segunda-feira, 16 de janeiro – Temporada 1 de The Last of Us na HBO (15 de janeiro nos EUA)

– Temporada 1 de The Last of Us na HBO (15 de janeiro nos EUA) terça-feira, 17 de janeiro Jogos PlayStation Plus Extra e Premium de janeiro disponíveis

Jogos PlayStation Plus Extra e Premium de janeiro disponíveis terça-feira, 24 de janeiro – Lançamento do Forsbuken

– Lançamento do Forsbuken Quarta-feira, 25 de janeiro Anunciando jogos PS5 e PS4 gratuitos para PlayStation Plus em fevereiro de 2023

Anunciando jogos PS5 e PS4 gratuitos para PlayStation Plus em fevereiro de 2023 quinta-feira, 26 de janeiro DualSense Edge lançado

Como podemos ver, as novidades para os gamers do PlayStation começam amanhã com o lançamento de jogos gratuitos em janeiro de 2023 para PS5 e PS4 para assinantes do PS Plus. Em janeiro também obviamente há outros anúncios relacionados a PlayStation Plus: No dia 11 de janeiro, os jogos que chegam ao catálogo Extra e Premium serão revelados no dia 17 do mesmo mês. No entanto, no dia 25 de janeiro, chegará o anúncio de que os jogos gratuitos chegarão em fevereiro de 2023.

Na noite entre quarta-feira, 4 e quinta-feira, 5 de janeiro, será a vez da conferência da Sony na CES 2023: a empresa não esperava nada sobre o que mostrará neste evento, mas a foto oficial capta PlayStation VR2Portanto, fica claro que o visualizador do PS5 será um dos destaques do evento.

O primeiro episódio do tão aguardado episódio estará disponível na segunda-feira, 16 de janeiro. Série da HBO The Last of Uscom Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie. Na semana seguinte, em 24 de janeiro de 2023, para ser mais exato, é o lançamento do primeiro console PS5 exclusivo do ano, ou Forspoken, do qual está disponível uma demonstração gratuita. O grande prazo deste mês é 26 de janeiro, que é o primeiro dia do lançamento do DualSense Edge, o caro e altamente personalizável controlador PS5 “Pro” repleto de recursos exclusivos.