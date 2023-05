Killer Instinct: Novas atualizações e servidores, a Microsoft está se preparando para relançar a série?

Houve, nestes dias, um atualizar é interessante instinto assassinoque trouxe uma atualização para o jogo e o início do jogo Migrar para novos servidores Para Xbox e PC, o que também indica a possibilidade relançamento da série pela Microsoft.

Para dizer a verdade, este último é apenas especulação, mas enquanto isso, vamos ver as inovações reais que o Xbox Game Studios e o Iron Galaxy fizeram nas últimas horas: em primeiro lugaratualizar Para a versão 3.9.30917.1.290283, que no entanto não traz alterações face à anterior, a nível de conteúdos e funcionalidades do jogo.

Devido a esta atualização, os desenvolvedores avisam que pode haver um tempo de carregamento maior do que o normal no primeiro jogo após a atualização, possivelmente também uma mensagem “Refreshing DLC ​​​​Timeout”, mas tudo acompanha o patch e a equipe recomenda que você ainda selecione “Aguardar” para conclusão da sincronização.

Portanto, não há mudanças óbvias, além de algumas correções de bugs, mas a ideia que surge dessa atualização é que a Microsoft deseja continuar oferecendo suporte ao Killer Instinct por muito tempo. Onde, como mencionei antes Uma mensagem oficial do Iron Galaxy e Xbox Game Studiosneste inverno vamos comemorar décimo aniversário De Killer Instinct (a versão lançada no Xbox One), alguém poderia pensar que pode haver algumas novidades vindas da Microsoft.

Por outro lado, como já referido, este parece ser o ano dos jogos de luta, com a chegada de Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Tekken 8, e assim o regresso de Killer Instinct, possivelmente com um novo capítulo desenhado especificamente para Xbox Series X | sPode ser particularmente bom.