Dying Light 2 ficará ainda mais assustador com a próxima atualização, promete a Techland

A Techland parece ter planos de entregar luz moribunda 2 Ainda horripilante com o próximo atualização gratuitaque estará disponível no início do verão de 2023, especialmente para explorar o mundo do jogo à noite, quando os comedores de cérebro se tornam mais agressivos e ameaçadores.

Se a atualização Gut Feeling lançada no mês passado oferece cortes mais realistas e um novo sistema de criação de armas, com o próximo objetivo que os desenvolvedores querem que os jogadores “Se eles fizerem isso nas calçasPor medo, o diretor do jogo Tymon Smektaa confirmou em entrevista ao TheGamer.

“O terror se tornou uma grande parte do DNA de Dying Light, então vamos garantir que isso se reflita na experiência de jogo daqui para frente”, disse Smektała.

Nossa próxima atualização, prevista para o início do verão, se concentra exatamente nisso: estamos Intensifique a experiência noturna, o que o torna ainda mais intimidador. Esperamos criar uma experiência tensa que faça nossos jogadores molharem as calças.”

“Planejamos fazer todo o possível para conseguir isso: mecânica de jogo, truques visuais, efeitos sonoros assustadores. Prepare-se!”

Além de uma agenda lotada de atualizações e novos conteúdos pós-lançamento para Dying Light 2, a Techland está trabalhando em um novo jogo de fantasia, cuja primeira imagem foi exibida no mês passado.