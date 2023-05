Quando e por que você deve usar o tema escuro em seu smartphone

O tema escuro do seu smartphone só é preferido em algumas situações: então você deve preferi-lo absolutamente ao claro.

O modo noturno praticamente conquistou a tecnologia: Do Chrome ao Firefox, via File Explorer, Windows 10, macOS, etc.

Ainda hoje, alguns aplicativos usam um tema escuro simulado em sistemas operacionais que não possuem o modo escuro. Dito isto, temos a certeza de que o O modo noturno é sempre melhor que o tema claro? lá A resposta não é nada clara.

O tema escuro de um smartphone nem sempre é o preferido

Vamos começar imediatamente com a suposição: Texto preto sobre fundo branco é mais fácil de ler do que o contrário (texto branco sobre fundo preto). É sob vários pontos de vista: o texto fica mais compreensível, então a velocidade de leitura aumenta e todos ficamos mais felizes.

O mesmo se aplica a ícones e imagens vetoriais: de acordo com o que a ciência afirma, eles são mais visíveis contra um fundo branco.

Por que isso está acontecendo? Por que Quando o olho percebe algo escuro – qualquer coisa – Contra um fundo claro, a pupila reage ao estímulo Contrair para deixar entrar menos luz. desta maneira Aumenta a profundidade de campo do “frame” e tudo fica mais nítido.

Por outro lado, quando o olho percebe algo brilhante contra um fundo escuro, a pupila se dilata para deixar entrar o máximo de luz possível, principalmente porque o ponto focal é raso. Portanto, o tema escuro deve tecnicamente – na verdade cientificamente – prejudicar a produtividade porque torna praticamente todas as operações mais lentas, mesmo as mais simples, como selecionar números.

No entanto, de acordo com algumas pessoas, o modo noturno é muito melhor. Então, qual é a verdade? Estamos tentando descobrir.

Quando é preferível ativar o modo noturno

Muitos usuários afirmam em termos inequívocos que o modo noturno é melhor do que o modo noturno. Eles não têm dúvidas sobre isso, eles têm absoluta certeza de que é.

bastante Eles preferem o modo escuro, especialmente à noite, quando a luz natural praticamente desaparece. Isso acontece porque quando tudo ao seu redor está escuro, a luz de longo prazo emitida pela tela cria um halo brilhante irritante que machuca os olhos. Também – sempre, de acordo com o conhecimento – antes de dormir A exposição à luz brilhante de uma tela prejudica o sonoporque estimula muito o cérebro, então é melhor ficar longe dele.

Finalmente, há um fato que absolutamente não podemos subestimar ou ignorar: o aparência escura Consome menos energia, especialmente se o dispositivo tiver uma tela OLED. Isso acontece porque, ao contrário dos painéis LCD retroiluminados, nesses painéis quando um pixel fica preto ele simplesmente desliga, não tem fonte de luz e, portanto, consome menos energia.

Até o Google resolveu fazer um experimento e percebeu que o consumo de mapas ao ativar o modo escuro diminui em 63%. Tudo isso afeta a bateria, que ao ativar o tema escuro também vai durar mais.

Dito isto, é sempre o melhor? na verdade não. Diante do que dissemos até agora, A melhor solução é usar um tema claro durante o dia e escuro à noite. A virtude, também neste caso, está no meio.