WhatsApp e a reação às mensagens, o que está mudando: boas notícias para os usuários

O WhatsApp não para de trabalhar para melhorar o app de mensagens: eis o que é cozinhar, mensagens e reações

Disposto a trazer mais uma novidade no mundo do WhatsApp, em relação a uma função que está em desenvolvimento, em fase de testes, e que os usuários podem gostar bastante.

O trabalho dos desenvolvedores visa melhorar a experiência do usuário para todos que os usam todos os dias Aplicativo de mensagens instantâneasFixo e interessado em diferentes aspectos e campos.

Neste caso específico, talvez não se trate de aspectos gráficos, grupos, comunidades ou outros, mas uma novidade em construção que pode ser muito útil no dia a dia.

Na verdade, trata-se de uma possibilidade definir uma reação, “reagir”, às mensagens, apenas faça Toque duas vezes com o dedo. Mais ou menos como o que acontece nos painéis do Instagram.

Atualmente, de fato, é necessário dar um toque longo na mensagem e depois apontar para o emoji que mais agrada às pessoas, que depois pode ser visto por outras pessoas.

WABetaInfo Ele explicou que o grupo de desenvolvedores está trabalhando no aplicativo e teve o cuidado de liberar a atualização para a versão 23.10.0.74 para usuários do iOS que estão registrados no Vôo de teste.

Novidades do WhatsApp, toque duas vezes na reação às mensagens

É uma grande surpresa que a equipe de desenvolvimento esteja trabalhando nisso Whatsapp , Embora seja de referir que, para já, é uma componente que ainda está em desenvolvimento.

Os usuários estão mais atentos à dinâmica Whatsapp , Aliás, eles já devem saber que quando falamos de funções em desenvolvimento e testes, estamos nos referindo a itens que, com sua distribuição inerente ao grande público, podem demorar muito para chegar à versão final.

Assim como não podemos descartar a possibilidade de que nunca chegue. Atualmente, a ação está associada a excelente, automaticamente. Não há como substituir os emojis e não se sabe se haverá algum no futuro.

Isso é da reação com Duplo click Certamente não é uma revolução, mas é uma surpresa bem-vinda se acontecer.

Em primeiro lugar, é uma ligeira melhoria que é sempre bem-vinda pelos utilizadores da aplicação, mas também é um detalhe que pode ser útil nas conversas do dia-a-dia, talvez se estiver com pressa, por exemplo.

O aplicativo está sempre passando por trabalhos, atualizações e melhorias, aspecto que explica, ao menos em parte, sua grande popularidade e ampla utilização em todo o mundo.

A este respeito, mantém-se dentro dos limites Novidades WhatsappAqui estão mais dois interessantes para explorar: Este é o menu redesenhado, mas também cuidado com o emoji animado.