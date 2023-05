Concept Touring Coupé Eis a nova peça única da BMW – Mondo Auto

Bem, é falso – pela primeira vez – mas está sendo desenvolvido para produção em série, então pode realmente atingir os agentes. Veremos. Vamos falar sobre o BMW Concept Touring Coupé tirando o pó do conceito legal de “shooting brake” que agora está nas mãos da rival Mercedes. No entanto, o relançamento da BMW está sendo relançado com um pouco de Made-in-Italy: o compartimento de passageiros é criado com superfícies de couro cuidadosamente trabalhadas por Poltrona Frau, enquanto a bagagem é feita exclusivamente sob medida na oficina de couro em Chidone.

Mas até mesmo o Concept Touring Coupé é feito à mão como uma mala por Schedoni de Modena, enquanto o pedigree e o nome lembram o BMW 328 Touring Coupé que venceu o Mille Miglia em 1940, mesmo que o conceito shooting brake seja uma referência às variantes BMW Série 02. desde o início dos anos 1970, que apresentava a frase “Touring” em seu nome para distingui-lo dos sedãs.

Entre as melhorias estavam a janela traseira plana e a pintura “Sparkling Lario” projetada especificamente para este carro, com flocos de vidro azuis integrados, para dar uma maior impressão de profundidade.

De resto, o clássico motor de seis cilindros e as gigantescas jantes de liga leve, de 20 polegadas no eixo dianteiro e 21 polegadas no traseiro, completam o quadro de um conceito pensado para impressionar. O mesmo se aplica ao habitáculo bicolor da Poltrona Frau que se divide horizontalmente em dois compartimentos de cores distintas, com um tom castanho escuro na parte superior e um selim castanho claro na parte inferior. Tudo o que dificilmente veríamos em um modelo de produção em potencial: entre as malas e as poltronas, o compartimento de passageiros custaria mais do que o carro inteiro…