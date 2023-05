Este Lamborghini foi atropelado por um ônibus

A dinâmica lembra o acidente de Ciro Imóveis contra um bonde na capital. O cenário do noivado, neste caso, é Londres. O protagonista é um Lamborghini maravilhoso.

Deve-se ter sempre o máximo cuidado ao dirigir, principalmente se você possui carros de grande valor e com aceleração intensa. Há algumas semanas, contamos a vocês sobre o terrível acidente em Roma envolvendo o atacante da Lazio Ciro Immobile a bordo de seu Land Rover Defender que, graças à sua confiabilidade, protegeu todos os seus passageiros.

Neste caso, o protagonista é o Lamborghini Aventador SVJOs citas foram completamente destruídos na área frontal Depois de um encontro impressionante com um ônibus vermelho do metrô de Londres. A capital inglesa está repleta de carros de luxo, que de manhã à noite correm pelas ruas do centro a toda velocidade.

Nesse caso, o prejuízo é grande porque é um dos supercarros mais caros da tabela de preços residenciais de Sant’Agata Bolognese. Foi apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2011O nome Aventador remonta a um touro bravo muito conhecido no mundo das touradas. O carro é uma fera, representando uma evolução do já formidável Murcielago, o primeiro supercarro Lamborghini produzido pelo Grupo Volkswagen.

Em alguns elementos, o carro também lembra o Diablo e seu antecessor, o Countach. Linhas tensas e angulares, interiores líderes de classe e desempenho emocionante. Equipado com um motor V12 e um sistema de tração integral Haldex com uma caixa robótica IS de 7 velocidades, atinge uma velocidade máxima de 350 km / h, que é um recorde absoluto da Lamborghini. Acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos, é muito fácil perder o controle, principalmente no centro da cidade.

efeito Lamborghini

A casa de Sant’Agata Bolognese destruiu o carro em suas várias formas. A versão Roadster foi lançada em 2012 com alguns elementos específicos para sentir o vento nos cabelos, como o teto que conta com dois painéis de fibra de carbono, que podem ser guardados em um compartimento no porta-malas dianteiro.. Atualizado em 2012 Reduzir o consumo em 20%, graças ao sistema start-stop, capaz de reiniciar a unidade de acionamento em 180 ms graças ao uso de capacitores de alta capacidade e um cilindro ocioso.

A Lamborghini obteve sucesso, apresentando o Aventador S de 740 cavalos. Em 2018 é a vez do SVJ, com um novo impulso para 770 cavalos de potência. O mais recente, lançado em apenas 600 unidades, é o LP780-4 Ultimae de 780 cavalos. O acidente ocorreu em Londres a bordo do SVJ, que é a sigla querida pelo afinador Emilian. Marcar a sigla indica o objetivo dos técnicos. SV significa Super Rápidoenquanto o J significa Jota, um acrônimo que identifica os carros de maior desempenho da Lambo desde os tempos do Miura.

Com potência máxima de 770 cv para um peso seco de 1.525 kg, o carro é um carro de corrida mais adequado para a pista do que para a cidade. O cavalo pesa 1,98 kg. O dono deste SVJ terá que pagar uma boa quantia para recuperar seu carro de corrida em perfeitas condições. as imagens de supercar.fail não mentem. Talvez da próxima vez ele chame um táxi ou opte por dirigir um carro pequeno adequado para o trânsito da cidade.