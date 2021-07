Um usuário do YouTube encontrou a solução? – Multiplayer.it

Nintendo Switch Ele ainda é influenciado, em muitos níveis, por Problema de drift Joy-Con, mas há um YouTube quem afirma ter encontrado um solução permanente À já conhecida falha técnica relacionada à construção dos consoles Nintendo Switch.

Como vimos, nem mesmo um arquivo Nintendo Switch OLED Parece dar garantias nesta frente, dado que a Nintendo não quis comentar a possibilidade de o novo modelo ter resolvido o problema, apenas argumentando que “a funcionalidade e configuração do Joy-Con não mudam”.

Não sabemos se ele é YouTuber VictorStick, o autor do vídeo acima, já encontrou a solução definitiva para o problema, também porque para descobrir o que é preciso esperar pelo menos alguns meses e entender se o problema não se repete, masanalisando No vídeo sobre drifting ainda é preciso e interessante, por isso vale a pena assistir.

De acordo com Victorstk, a deriva é causada pelo recipiente de metal que contém as varetas analógicas: com o tempo e o uso torna relaxamento, causando o deslocamento das molas do núcleo de metal, que gradualmente perdem o contato com a inserção do bastão de detecção da superfície de grafite.

Esta é uma explicação semelhante a outras que apareceram antes, mas Victorstk adiciona uma solução possível: trata-se de manter as placas de metal no lugar com uma aplicação maior. Pressão entre superfícies. A Nintendo poderia resolver o problema colocando um parafuso de contenção que poderia prender as placas de metal que compõem a “caixa” à base do stick.

Por outro lado, a solução artesanal parece muito mais simples: basta aplicar um arquivo Folha de papelão Sob a base do stick analógico, para aumentar a espessura e manter a caixa metálica sob pressão. A ideia parece muito simples, mas não é muito rebuscada, além disso, é realmente um sistema muito simples e minimamente invasivo que pode valer a pena tentar, mesmo que obviamente ainda exija o desbloqueio de um Joy-Con, com todos os riscos envolvidos. .

Também lembramos que o problema de deriva também afeta outros consoles, como o DualSense do PS5 e até mesmo o controlador Xbox Elite.