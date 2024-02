Um desenvolvedor independente é acusado de roubar outro jogo… que ele também desenvolveu

NotFamours307, esse é o apelido do desenvolvedor no Reddit, quis contar a história engraçada, mas instrutiva, que mostra quantas pessoas fazem acusações na Internet e não se preocupam em verificá-las de forma alguma.

Viciados em Internet

Imagem de Cavaleiros Correndo

“Vou te contar uma história engraçada.” Foi assim que o desenvolvedor começou no Reddit e depois disse: “Postei um vídeo jogando Knights Run, meu novo jogo, e recebi alguns comentários positivos, mas alguém o acusou de roubar outro jogo chamado Torre solitária. Outros se juntaram e me acusaram de plagiar o menu e o design da interface do Lone Tower. Expliquei educadamente a ele que desenvolvi os dois jogos. “Isso levou a uma troca amigável e, no geral, foi muito divertido.”

No entanto, desta história, NotFamours307 extraiu uma valiosa sabedoria: “De qualquer forma, voltando ao meu café da manhã e programação. Tenham um bom dia e saibam que não há problema em roubar algumas ideias de vocês mesmos e de seus jogos anteriores!”