Todos os jogos, trailers e trailers de abertura Night Live – Nerd4.life

lá Gamescom 2022 Abriu com um estrondo, na verdade comNoite de abertura ao vivo: O show apresentado por Geoff Keighley, sem dúvida, atendeu às expectativas, e aqui está uma rápida recapitulação Todos os jogos, trailers e anúncios da tarde.

Para desbloquear as danças, Everywhere, o ambicioso projeto da Rockstar Games Leslie Benzies, mostrado com o primeiro trailer e período de lançamento, foi revelado: o jogo será lançado por volta de 2023, embora ainda não esteja claro. em qualquer plataforma.

Depois veio Dune Awakening, o novo jogo da Funcom baseado na popular saga, e The Callisto Protocol, que surge com uma nova oferta de jogabilidade ainda mais perturbadora e assustadora, assim como a revelação de Dying Light 2 foi perturbadora.: Bloody Relationships.

Uma atmosfera completamente diferente que encontramos no trailer DualSense Edge, o console profissional para PS5 Isso permitirá que você tenha uma experiência de jogo mais precisa, interativa e, acima de tudo, personalizada, graças às diferentes soluções de espessura.

Lies of P foi confirmado no primeiro dia no Xbox Game Pass, mas o tão esperado Hogwarts Legacy também chegou durante o show com um novo trailer de gameplay e toda a magia do jogo. mundo mágicoUma marca com milhões e milhões de fãs em todo o mundo.

Em um rápido resumo vimos Moving Out 2, Sonic Frontiers (com data de lançamento confirmada) e New Tales of the Borderlands, uma aventura narrativa baseada na franquia Gearbox Software. Então foi dado um espaço decente para voltar a Monkey Island, com a data de lançamento e trailer.



Retorne à Monkey Island, um dos cenários do jogo

Goat Simulator 3 foi mostrado em vídeo e ficou ainda mais louco, Under the Waves é um novo jogo da Quantic Dream e Moonbreaker também foi anunciado com o trailer e a história: O novo título dos autores de Subnautica será lançado em 29 de setembro no Early Acesse no Steam.

Após o anúncio de Stranded: Alien Dawn e Atlas Fallen, vimos mais uma vez a jogabilidade em Homeworld 3 e notícias de Genshin Impact 3.0, mas também o próximo projeto de miHoYo, Honkai: Star Rail com um novo trailer.

As sequências de jogabilidade também são para Scars Above e High on Life, enquanto The Expanse: A Telltale Series é apresentado com um novo vídeo, antes de Killer Klowns do espaço sideral.



Cavaleiros de Gotham, Batgirl

O trailer do jogo Gotham Knights revela Harley Quinn e Dr. Freeze e Clayface estão entre os vilões que aparecem no jogo, após o qual Wyrdsong foi introduzido e houve espaço para uma aparição especial de Hideo Kojima, que anunciou o podcast Brain Structure.

Os estágios finais do show incluíram o novo Warhammer 40.000: Darktide Trailer, The Outlast Trials Trailer, Blacktail one e, finalmente, a revelação do novo Dead Island 2 com data de lançamento e sequências de jogabilidade.