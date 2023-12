Game Awards 2023: Maratona Multiplayer.it, com Cortocircuito especial

a Plano Rico é o que nos espera durante Maratona Multiplayer.it Marcação Prêmios de jogos 2023que obviamente acompanharemos ao vivo passo a passo mas não só, já que o dia intenso começa no início da tarde e conta ainda com um Cortocircuito especial com o episódio de Natal.

Nos últimos dias, já informamos os detalhes da maratona e do evento ao vivo, com todas as instruções para compra de ingressos e participação com a equipe editorial no longo evento que acontecerá entre os dias 7 e 8 de dezembro de 2023.

Mesmo que você não consiga o ingresso, não se desespere: toda a maratona também acontecerá via transmissão ao vivo no canal Multiplayer.it Twitch, A partir das 14h do dia 7 de dezembro Avance para a manhã seguinte após a conclusão do evento The Game Awards 2023.