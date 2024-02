Apple Watch, como rastrear corretamente o backup mais recente no iPhone: apenas 3 etapas são suficientes

No seu iPhone, você pode rastrear facilmente o backup mais recente do seu Apple Watch. Tudo que você precisa são essas três etapas rápidas e pronto.

Relógios Apple Eles se tornaram um dos dispositivos tecnológicos mais onipresentes de todos os tempos nos últimos anos. São smartwatches confortáveis ​​que podem ser usados ​​no pulso e dão acesso a uma longa série de funcionalidades únicas. A única condição é que seja Possuir um iPhoneque deve ser conectado em poucos segundos e permite acessar uma longa série de recursos exclusivos.

Para maior comodidade, ajustando tudo ao seu melhor, você sempre terá tudo ao seu alcance. Mas o que acontece se isso for necessário? Reverter para um backup? Talvez porque você acabou de reiniciar seu dispositivo ou comprou um novo? Nada é mais fácil, apenas faça Estas três etapas Do iPhone e pronto. Todos os seus dados pessoais estarão disponíveis novamente no seu relógio em pouco tempo. Aqui está o que você precisa fazer.

Backup do Apple Watch, como recuperar do iPhone em 3 etapas

Com este guia rápido e fácil, você poderá recuperá-lo em apenas 3 passos O backup mais recente para o seu Apple Watch. Assim, você pode restaurá-lo imediatamente e obter todos os seus dados e informações salvos novamente no relógio inteligente. Tudo o que você precisa é Seu iPhone conectado.

A primeira coisa a fazer é fazer login Para o aplicativo Configurações No seu iPhone, vá até Generali. Aqui o item que lhe interessa é o iPhone Space, que deve ser aberto para ter um longo menu diante de seus olhos. Desça e pesquise Aplicativo de relógio. Após abri-lo, você encontrará todos os seus dados presentes no aplicativo e depois disso Lista com diferentes backups Que foram arquivados ao longo do tempo.

Esses arquivos geralmente têm alguns kilobytes de peso, a menos que também estejam dentro deles Faixas musicais e fotos que você sincronizou no passado. Obviamente, você pode aumentar o espaço disponível, principalmente se incluir backups muito importantes. Tudo que você precisa é um Deslize para a esquerda Assim, você pode excluir determinados itens e aproveitar mais memória.

Nada poderia ser mais simples, agora você terá a possibilidade de restaurar um backup dentro do seu Apple Watch Condições de fábrica Ou para executá-lo pela primeira vez se você tiver Eu comprei um novo modelo Você precisa ter suas informações e dados prontos para uso.