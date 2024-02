Hoje, o novo POCO

Menos de um mês após a apresentação oficial Poco X6 Pro grande queda nos preços! Sendo um modelo muito recente, aconteceu Algumas atualizações Em comparação com os modelos que o precederam. Além disso, comprar um telefone recém-lançado também significa poder desfrutar de atualizações Android Por um longo período de tempo, o que nunca é demais. Mas vamos ver alguns dos recursos técnicos mais importantes.











Atenção à plataforma/SoC:

A Amazon fez uma grande bagunça! Está indicado no título Segunda geração do Snapdragon 7na breve descrição MediaTek Dimensão 8100 Ultra.

Ambos estão errados: X6 Pro 5G adota otimização MediaTek Dimensão 8300 Ultra.

protegida pela Vidro Gorila 5A tela é uma AMOLED de 6,67 polegadas com frequência de 120 Hz e resolução de 1220 x 2712 pixels. A versão mostrada é POCO X6 Pro 5G por 309 euros É um com

8 GB de RAM e 256 GB memória interna, Não expansível.

A seção da câmera é interessante: a seção principal é uma 64 megapixels Com abertura de lente F1.7 e equipada com Estabilização óptica OIS. Está rodeado pela grande angular 8 megapixels E isso de 2 megapixels Para fotos macro. Pelo contrário, ele é de 16 megapixels para selfiesCom recurso HDR – panorama. A bateria é uma 5000mAhque gosta Carregamento rápido de 67 W.