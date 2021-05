As primeiras fotos do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro são incríveis demais para ser verdade (fotos e vídeos)

Nicola Legs







Pixel 6 e Pixel 6 Pro Eles devem ser os que você vê na foto acima. No final do artigo também existe um arquivo Vídeo A partir de Primeira página de tecnologia É daí que vêm essas fotos, junto com uma galeria de outros anúncios gráficos Alta precisão Que você pode ir peneirando suavemente. Faça! estamos esperando por você. Vejo você no próximo parágrafo, mas dê uma outra olhada nele primeiro nesta foto de perfil.

Então, vamos começar com o básico: Em quanto podemos confiar Quem são essas fotos? A resposta é complicada. Complicado porque o vazamento relevante, John Prosser, Nem sempre foi o mais confiável; Embora ele esperasse algo real sobre as datas dos pixels mais recentes, além de revelar o Hora do pixel (Que, aliás, nunca foi anunciado), e também, por exemplo, eu O novo MacBook Air (A vez ainda não foi anunciada).

A questão é que tendemos a ser Os céticos-Mas as fotos envolvidas … até o Google, isto é Eu pessoalmente acredito nele.

Outro esclarecimento importante: Não são fotos originais, Mas para apresentar o reconstruído no local Foto prática Dos dois smartphones: desta forma a identidade da fonte é protegida, mas ainda podemos ver honestamente como os dois smartphones deveriam ser.

Depois de anos de design iterativo, o Google mudou de rumo e está fazendo isso de alguma forma Claro e original. Dois smartphones com linhas semelhantes, mas tamanhos diferentes, mas desta vez não ficarão separados apenas na diagonal da tela. O Pixel 6 Pro já tem 3 câmeras traseiras Contra o Pixel 6’s 2. E não é de forma alguma certo que não haja outras diferenças significativas de hardware. Na verdade, o sufixo “XL” desaparece, substituindo-o pelo mais moderno “Pro”, indicando que não há apenas uma diferença dimensional entre os dois.

O Parachoque O fundo que aloja o setor fotográfico é único, sem dúvida permanece impresso, e também serve Divida em duas cores Capa traseira para telefone inteligente. Você pode ver dois deles acima, mas no início da Pixel 6 Pro Gallery, há outra variante Ainda mais elegante.

Jon Prosser não tem nenhum detalhe técnico para compartilhar: ele só tem as fotos e nada mais. O que nos garante é que o que estamos vendo são cópias muito fiéis dos originais, incl Papel de parede O front end, widget, relógio e até mesmo uma impressão digital na tela, que indica claramente a presença de um arquivo Leitor de impressão digital sob a tela: Pela primeira vez para o pixel.

Mas lembre-se disso, Baseado em outro vazamento Acreditamos que sejam confiáveis, o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro devem ser seus primeiros smartphones Google Silicon, Ou com o SoC a empresa se desenvolveu, como a Apple (ou mesmo a Samsung, pelo que merece) vem fazendo há anos.

Se você combinar essas três peças do quebra-cabeça (o assistente, o novo design e a chegada de um smartwatch também), ele parece (e merece ser destacado) somPorque estamos falando do Google) que o BigG está pronto para fazer isso este ano Tudo em Em novos pixels; Quem está disposto a Realmente acredito nissopor uma vez. O que isso significa na prática não nos foi dado saber, assim como não podemos supor que o Pixel 6 chegará à Itália, visto que o Pixel 5 (E talvez 5 aEle não gostou, mas sem dúvida, ele nunca gostou deste ano, Vamos torcer para o Google. O que você acha?

