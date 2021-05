Ghostwire Tokyo no PS5, DualSense provoca Tango Gameworks – Nerd4.life

Ghost Wire Tokyo O silêncio continua no Tango Gameworks, mas, ao mesmo tempo, os desenvolvedores do Tango Gameworks gostaram Hamas Para potencial Dual Sense, O controlador de PS5.

O jogo é um jogo de ação em primeira pessoa com um cenário contemporâneo com elementos sobrenaturais, e atualmente éConsole temporário exclusivo Para PS5 e PS4, que também chegará no PC e talvez apenas nos consoles Xbox mais tarde.



Ghostwire Tokyo continua seu desenvolvimento em silêncio público

É também um caso especial porque, com a aquisição da Zenimax, a Tango Gameworks passou a fazer parte da Microsoft e é, portanto, em todos os aspectos, um jogo original. Xbox Game Studios Exclusivo para PS5 e PS4, pois, segundo Phil Spencer, os acordos feitos antes da aquisição serão honrados.

Portanto, também podemos testemunhar a estranha situação de desenvolvedores da Microsoft, entusiasmados com Capataz PS5, conforme mencionado por Tango Gameworks no Blog Oficial do PlayStation.

No Ghostwire Tokyo, os recursos do DualSense são amplamente explorados: Feedback Aptico Permite-lhe estar atento ao meio envolvente e à sua presença incómoda, devido a configurações com características sobre-humanas. Feedback e Sons vindos dos alto-falantes Ele permite que você use o sexto sentido e perceba os perigos e Participantes Jogador diverso.

Essas propriedades também são mostradas no uso de Poderes E habilidades especiais, que permitem sentir a diferença entre rajadas de vento, rajadas de água e fogo, com intensidades diferentes também dependendo do nível que as diferentes forças atingiram.

Com Deathloop sendo adiado, pensava-se que até Ghostwire Tokyo poderia sofrer tal decisão, o que também é comum neste ano difícil, mas por enquanto, o jogo ainda está agendado para outubro de 2021.