Fastweb NeXXt Casa e Casa Light: custos e promoção de novas ofertas com modem NeXXt e Booster – MondoMobileWeb.it

Depois de mostrar as novidades sobre seu novo modem com Alexa integrado, a partir de De 17 de maio de 2021 Fastweb Também fará O novo telefone fixo apresenta a NeXXt Casa e a NeXXt Casa Light, Com preços novos e uniformes Novo oponente para convergência Vinculado ao show com 100 Giga NeXXt Mobile Maxi.

Como já foi dito, Realizado pela última vez em 12 de maio de 2021 o evento Fastweb, junto com o CEO Alberto Calcagno, forneceu um Novo modem para rede fixa Que substituirá o FASTGate atual.

Isto é o Modem NeXXt, Que inclui conformidade com o padrão Wi-Fi 6 E integração dentro dele, com viva-voz e comandos personalizados, para o assistente de voz Amazon Alexa O que seria possível gerenciar diretamente com i Comandos de voz Sua casa inteligente, mesmo com Especificações especiais Para gerenciar seu telefone fixo Fastweb.

Conforme já anunciado durante o evento, eu Já clientes com o modem anterior Ele poderá escolher o novo dispositivo NeXXt a um custo 49 euros Substituível.

Além disso, o Torcedor, Um dispositivo menor que é na verdade um arquivo Repetidor Wi-Fi, também com alto-falante inteligente Alexa integrado, Para ser combinado com um modem NeXXt para estender o sinal em áreas menos cobertas da casa, criando um Rede retina.

Novas ofertas de telefone fixo da Fastweb

O novo hardware será fornecido pela Fastweb Está incluído gratuitamente, mas de maneiras diferentes, no Novas ofertas de telefone fixo, Que será lançado para ir De 17 de maio de 2021.

Em detalhes, a partir desta data, o lançador começará Duas ofertas diferentes, Respectivamente rotulado NeXXt House Light e NeXXt House.

o novo Os modems NeXXt serão incluídos em ambas as novas ofertas, Enquanto repetidor de Wi-Fi, Torcedor, Estará incluído somente no espetáculo denominado NeXXt Casa. Em todos os casos, o hardware será incluído Emprestado para uso gratuito.

Com todas as novas ofertas, sempre será possível navegar Velocidade máxima disponível Com base na tecnologia de rede de sua linha: Nesse sentido, Fastweb oferece conexões em Fibra FTTH até um download de 2,5 Gbps e download de 300 Mbps em algumas áreas, Ou Download de até 1 Gbps e upload de 200 Mbps; no FTTC Download de até 100 ou 200 Mbps e upload de 20 Mbps; no ADSL fino a 20 Mbps.

Fastweb NeXXt Casa Lite

Começando com a nova oferta principal da Fastweb, chamada NeXXt Casa Light, irá incluir este Internet Ilimitado Até 1 Gbps ou mesmo 2,5 Gbps (Dependendo da tecnologia e cobertura), Chamadas de consumo Números fixos e móveis nacionais a um custo 15 centavos de euro por minuto sem taxas de conexão Com faturamento por segundo, tudo a um preço € 27,95 por mês.

Conforme mencionado, com esta oferta será assim Inclui apenas o novo modem Wi-Fi 6 NeXXtSem custo adicional.

Página inicial do Fastweb NeXXt.

Em vez disso, com a nova oferta Página inicial do Fastweb NeXXt. A navegação está sempre incluída Internet Ilimitado Até 1 Gbps ou mesmo 2,5 Gbps (Dependendo da tecnologia e cobertura), Chamadas ilimitadas para todos os números fixos e móveis nacionais Sem taxas de conexão, tudo em uma conta 30,95 EUR por mês.

Graças a esta oferta você receberá Tanto o novo modem NeXXt quanto o Booster (Repetidor de Wi-Fi) é um empréstimo gratuito.

Nas ofertas atuais de rede estática, Fastweb especifica que um cliente é obrigado a usar Minutos ilimitados Cidadãos incluídos na oferta de acordo com os critérios de boa vontade e justiça e em qualquer caso com um O tráfego de saída mensal não excede 5.000 minutos.

Para saber todas as novidades das operadoras de telefonia, é possível Junte-se ao canal MondoMobileWeb Telegram gratuitamente e mantenha-se atualizado no mundo móvel.

Nova taxa de ativação “incluída” e outros custos

Outra novidade seria Taxa de ativação Para todas as ofertas terrestres da Fastweb, esta De 17 de maio de 2021 Sarah mesmo em No custo final.

Especificamente, será o valor mensal para o novo programa Fastweb NeXXt Casa Inclui uma taxa de prestação de serviço igual a 1 € por 24 meses. Contudo, Em caso de saque antecipado antes de 24 meses, não será cobrado nenhum valor das parcelas perdidas.

Na fatura, o cliente verá o valor da taxa de ativação com uma dedução do mesmo valor (1 € por mês durante 24 meses). Dessa forma, o valor total do lance não mudará Isso irá zerar o custo de ativação.

Portanto, apesar dessa novidade, mesmo com as novas ofertas de rede fixa Fastweb Não haverá restrições de duração.

Também deve ser notado que, no caso de Não reinicie os dispositivos Fastweb Após desistir das novas ofertas, o cliente terá que pagar € 80 para um modem NeXXt, € 60 para um reforço.

Outros detalhes, opções e atualizações

Mesmo com as novas ofertas da Fastweb NeXXt Casa, a iniciativa foi introduzida com O Capítulo Dez da Estratégia Fastweb # Nada é como antesRotulado neste caso “Liberdade”, Dando ao novo cliente uma oportunidade Teste o serviço com a possibilidade de Retirada sem custo.

obrigado pelo “Liberdade”A partir da data em que o serviço de chamadas for ativado, eles terão 30 dias Pedir Desativação Fora de serviço Sem pagar nenhum custo Para os custos do primeiro mês e de cancelamento.

Com todas as novas ofertas de rede fixa da Fastweb, os serviços permanecerão gratuitos quem está a chamarE a Serviço de chamada em esperaE a Esconda o númeroE a Desativar chamadas e Encaminhamento de chamadas.

Além disso, sempre será possível adicionar também 1000 minutos de chamadas para mais de 60 destinos internacionais A um preço 5 euros a mais por mês. Por outro lado, parece não haver opção de fazer ligações locais ilimitadas para o show da NeXXt Casa Light.

Eles vão ficar também sem mudança Ofertas promocionais que novos clientes podem adicionar serviços de streaming ao mesmo tempo que se inscrevem Agora e DAZN gratuitamente durante os primeiros 3 meses, Mais um desconto no custo mensal relativo.

Novos descontos com afinidade fixo-móvel

Entre as novidades que serão introduzidas a partir de 17 de maio de 2021, haverá Também mude para descontos oferecidos a clientes fechadosPara quem subscreve tanto a rede fixa como a rede móvel Fastweb.

Especialmente, Não estará mais disponível Oponente atual No caso de convergência estático para móvel Para programas com Eni Gas e Luce, que atualmente oferece uma taxa de visualização em rede fixa reduzida para 25,95 € por mês.

Enquanto isso, De 17 de maio de 2021 O desconto de afinidade estará disponível Apenas se subscrever um dos novos negócios Fastweb NeXXt Casa e a oferta NeXXt Mobile Maxi, Com um O desconto é aplicado à tarifa mensal da oferta da rede móvel. Portanto, não há desconto no valor mensal da oferta da rede fixa.

Em detalhe, a oferta será válida para ambos Clientes de rede Fastweb já corrigidos De novos clientes no caso Compre por contexto Com novas ofertas de telefones fixos, etc. Exibição Fastweb NeXXt Mobile Maxi Com minutos, 100 mensagens de texto e 100 GB Também em 5G Sarah Reduzido para 7,95 € por mês Em vez do preço padrão de 10,95 € por mês. Nesse caso, você receberá € 10 pela primeira vez em vez de € 11.

Desta forma, a largura convergente é com Next Casa Lite (27,95 € por mês) e NeXXt Mobile Maxi no total € 35,90 por mês, Ou Próxima casa (€ 30,95 por mês) e NeXXt Mobile Maxi no total € 38,90 por mês.

O desconto no valor mensal da oferta Fastweb NeXXt Mobile Maxi será válido enquanto durar ambas as ofertas.

Em caso de desactivação da oferta da rede fixa, caduca a dedução de 3 € mensais, Para o qual Fastweb NeXXt Mobile Maxi irá retornar 10,95 € por mês.

Novos descontos com Eni Gas e Luce

Finalmente, deve-se notar que, Sob Uma parceria con-eniHaverá Novos descontos Quando combinado com as novas ofertas Fastweb NeXXt Casa e NeXXt Casa Light Com Eni Gas e Luce.

Em particular, os clientes Eni Gas e Luce existentes que se inscreveram em uma das novas ofertas de rede fixa terão um Desconto de 2 euros por mês Na fatura mensal da Fastweb, enquanto quem subscrever em simultâneo a oferta conjunta com Fastweb e Eni Gas e Light receberá um desconto de 2 euros por mês Desconto extra de 3 € por mês durante 24 meses por cada item subscritoPortanto, se você precisar de eletricidade e gás, terá um desconto 6 € por mês durante 24 meses.

Pré-visualizar. Obrigado a G. e S. pelos relatórios. Sem formalização por parte da operadora, a notícia é considerada exclusivamente perdida, sem qualquer valor informativo e comercial.

É possível receber muitas notícias e conselhos úteis, especialmente no mundo da telefonia Inscreva-se gratuitamente no canal mondomobileweb no Telegram.

Se você gostou deste artigo, compartilhe nas redes sociais e acompanhe MondoMobileWeb Isto notícias do GoogleE a O site de rede social FacebookE a Twitter e Instagram. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e / ou experiências Comente Nossos artigos.