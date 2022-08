Trailer anunciando Kimberly e Gorey (atualizado) – Nerd4.life

Enquanto a EVO 2022 acontece, venha Lutador de rua 6 vazou Dois personagens da lista antes do tempo , Kimberly e GoreyAtravés das contas sociais oficiais da Capcom, que obviamente cometeu alguns erros.

Atualização de 8 de agosto de 2022: A Capcom anunciou oficialmente Kimberly e Juri para Street Fighter 6 com um trailer para EVO 2022, que você pode ver no player em cima da notícia, confirmando as informações vazadas ontem.

Estes são dois lutadores, um inédito e outro que retorna de capítulos anteriores.

O primeiro é Kimberly, que realmente se mostrou em Street Fighter 6 ao lado de Jamie no segundo trailer do jogo. Chamada de “Ninja”, ela é aluna de Jay, segue a arte de Bushinryu e parece bastante fascinada pela cultura pop dos anos 80, razão pela qual sempre carrega consigo algum tipo de “walkman”.

O outro personagem é sangrento, “The Sadist”, um lutador já bastante conhecido no mundo de Street Fighter, apareceu pela primeira vez em Super Street Fighter 4 e depois em Street Fighter V. O antagonista, que já foi inimigo jurado de M. Bison e agora é apenas um lutador que não pode mais desistir de Emoção de combate depois de derrotar seu oponente. Você pode encontrar fotos de lutadores em Este endereço em ResetEradepois de remover os tweets da Capcom.

De resto, ainda ontem vimos um vídeo mostrando as notícias em tempo real das partidas de Street Fighter 6, enquanto as versões clássicas de Ryu, Chun-Li e Guile foram confirmadas.