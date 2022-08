Nenhum jogo de terceiros AAA no primeiro dia pelo resto de 2022, para Nick Baker – Nerd4.life

Segundo fontes Nick Baker, também conhecido como Shpeshal_Nick, entre agora e o final de 2022, não há sequer um. Triplo A A partir de terceiros partes Para o primeiro dia no catálogo Xbox Game Pass.

O conselho foi compartilhado durante o último podcast do Xbox Era, onde Baker disse que ouviu rumores de que atualmente não há um único jogo na programação interna da Microsoft de novos complementos do Game Pass para o resto de 2022. AAA no primeiro dia feito por um desenvolvedor de terceiros.

No entanto, Becker queria deixar claro que tudo isso, se for verdade, se relaciona com a situação atual: “no momento” A Microsoft pode não ter planos de lançar outros jogos 3D no Game Pass entre agora e o final do ano, mas isso não significa que esteja em negociações com várias editoras para assinar novos acordos.

Por outro lado, é realmente difícil acreditar que a gigante de Redmond já delineou definitivamente sua programação de novos complementos do Xbox Game Pass para o resto de 2022 há cerca de cinco meses.

De qualquer forma, lembre-se de que as informações compartilhadas por Baker devem ser levadas em consideração: não há confirmação oficial e suas fontes nem sempre se mostraram confiáveis.

Enquanto isso, os primeiros jogos do Xbox Game Pass estão chegando em agosto de 2022 nos dias de hoje, e entre eles também encontramos Ghost Recon Wildlands.