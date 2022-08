No Man’s Sky pode ser jogado sem uma placa de vídeo dedicada – Nerd4.life

A Hello Games atualizou os requisitos mínimos e recomendados para Céu de ninguém No Steam e de acordo com novas indicações, um jogo de exploração espacial Não é necessária placa gráfica dedicada para que sejam executados.

Especificamente, é referido como o requisito mínimo do No Man’s Sky one Gráficos Intel UHD 630 (Com Nvidia GTX 1060 3GB e AMD RX 470 4GB). Esta placa de vídeo Intel é uma unidade de processamento gráfico integrada que é usada em muitos processadores de desktop e laptop. Os videogames geralmente exigem placas gráficas dedicadas, então essa novidade (e principalmente o fato de agora ser oficial) é muito interessante.

Obviamente, usar dispositivos que atendam totalmente aos requisitos mínimos permitirá que você jogue No Man’s Sky, mas um Baixa qualidade gráfica, sem excelente desempenho. Também não é adequado para os requisitos recomendados do jogo, mas um PC moderno é claramente capaz de executar a aventura em todo o seu potencial.



Céu de ninguém

o o novo Requerimentos mínimos Por No Man’s Sky são:

Sistema operacional: Windows 10/11 (versões de 64 bits)

Processador: Intel Core i3

Memória: 8GB RAM

Placa de vídeo: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD Graphics 630

Memória: 15 GB de espaço disponível

Também lembramos que No Man’s Sky foi verificado como funcionando superfície de vaporpara que você possa executá-lo no modo portátil sem problemas.

Uma versão do Switch também está a caminho, mas pode ter algumas limitações no D1.