Estreia a série especial Tributo Italiano

Design exterior e interior

Além de tudo isso, o kit também oferece grade frontal com inserções em V (preta para Giulia e Stelvio, Miron preta para Tonale) e rodas de liga leve de 21 polegadas para Stelvio, 19 polegadas para Giulia e 20 polegadas. Para Tonali. Pinças de freio Brembo vermelhas. Somente no Tonale também encontramos proteções de proteção, inserções laterais e frontais em Dark Miron fosco, faróis adaptativos Full-LED Matrix e ponteiras de escape duplas cromadas no Plug-In Hybrid Q4.

Quanto ao interior, a série Tributo Italiano oferece ofertas especiais Assentos esportivos Com estofamento em couro preto perfurado. O logotipo da Série Especial está bordado nos encostos de cabeça dianteiros. Costuras vermelhas contrastantes no painel, bancos e painéis das portas. Apenas para o Tonale temos também um painel de instrumentos “estilo carbono” com logótipo Alfa Romeo com iluminação ambiente e soleira da porta em alumínio.

O equipamento padrão das versões Tributo Italiano inclui, entre outras coisas, controle de temperatura de zona dupla, volante aquecido com paddles de alumínio, bancos dianteiros ventilados e aquecidos e sistema de áudio premium com 14 alto-falantes Harman Kardon, incluindo subwoofer. O Stelvio e o Tonale também oferecem uma porta traseira com abertura elétrica como padrão.

O equipamento dos sistemas ADAS também é rico. Além da assistência à condução de nível 2, encontramos um detector de ângulo morto e um detector de cruzamento traseiro.