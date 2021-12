Forza Horizon 5 no topo – Nerd4.life

a classificação Entre os 10 “melhores” jogos de 2021 para o Metacritic, ou aqueles com as classificações médias mais altas do ano, está este, com a classificação média “Metascore” anexada:

Como você pode ver, existem muitos outros títulos antes de Forza Horizon 5 e Final Fantasy XIV: Endwalker, mas esses são todos Repostagem ou transferência dos jogos lançados anteriormente, enquanto os jogos de 2021, na verdade, começam em sexto lugar.

O primeiro no ranking será Disco Elysium: The Final Cut, uma versão revisada e corrigida do fantástico RPG ZA / UM lançado no ano anterior, assim como The House in Fata Morgana lançado em 2012 no Japão. Efeito Tetris: Connected é uma porta com adições ao original que chegou em 2018, assim como Hades é a diversão para PS5 e Xbox Series X do premiado título 2020.

Se apenas os jogos fossem levados em consideração Lançado em 2021Portanto, o ranking começa praticamente a partir do sexto lugar, onde encontramos Forza Horizon 5, seguido de Final Fantasy XIV: Endwalker e depois Psychonauts 2.