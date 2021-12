Conjunto de Lego de Collolungo visto na rede – Nerd4.life

Um conjunto de lego A partir de Horizon Zero Dawn Baseado em pescoço longo, uma das criaturas mecânicas do jogo, foi vista entre os produtos à venda no site alemão Wagner, o que pode indicar a possibilidade de transformar a aventura de Aloy em moldes.

A página foi removida logo após ser vista pelo usuário brick_clicker e, infelizmente, não incluía a imagem do produto. De acordo com informações do site, o conjunto Collolungo Horizon Zero Dawn estará disponível a partir de 1º de maio de 2022 a um preço € 79,99 É recomendado para adultos. Uma busca pelo número EAN do produto (5702017156491) permite que você encontre outros varejistas europeus que já incluíram esta combinação em seu catálogo, mas sem o endereço exato como no caso de Wagner.



A página do Horizon Lego está definida no site de Wagner

No momento, a Lego não julgou a existência deste conjunto de Horizon Zero Dawn, mas se confirmada, pode vir a ser a primeira série de produtos associados à franquia Guerrilla e Sony.

Enquanto isso, muitas informações novas surgiram sobre Horizonte proibido oeste Na última edição do Game Informer, os caras da Guerrilla para a ocasião falaram sobre as habilidades, especializações, estilos de luta, missões secundárias e atualizações de armas e roupas de Aloy, bem como como os personagens principais desempenharão um papel de maior impacto no a narrativa.