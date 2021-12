Feliz Natal, jogadores, chega um presente inesperado

Um novo presente de Natal está chegando à casa de muitos jogadores ao redor do mundo! É isso que é.

Nunca gostei disso aniversário, Banhado com os jogadores presentes. Não somente Nevasca Ele queria dar um videogame para todos, mas também muitas outras casas e lojas de videogame vendem ou doam tanto quanto possível! Infelizmente, como todos sabem, mesmo que a disponibilidade PS5 e Xbox Series X Ele é mais jovem do que nunca durante as férias, eu Endereços Dar Jogar de graça Eles são cada vez mais numerosos!

Alguns sites gostam Jogos de primeira assim Loja de jogos épicos Eles estão oferecendo um número praticamente suficiente de jogos para que você possa ficar tranquilo sem comprar para eles poucos meses! Mas agora há um novo presente gratuito aniversário Para todos os jogadores do torneio que no ano passado conseguiram atrair muitos usuários em muito pouco tempo, graças à sua jogabilidade tão engraçado.

Outro presente de Natal? Genshin Impact cuida disso!

Hoje em dia são poucos os que não conhecem este sobrenome Até, Que inesperadamente conseguiu entrar no coração dos fãs. Para quem não sabe, Efeito Jinshin É um mundo aberto, com dinâmicas de jogo semelhantes às vistas em The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Este título apresenta belos gráficos de estilo. quadrinhos japoneses, Com muitos personagens intercambiáveis ​​durante as batalhas e gerenciamento de itens, com os quais você pode formar combos, explorar as fraquezas do oponente ou modificar ligeiramente o ambiente ao redor.

O título é definitivamente Livre E isso é algo que realmente deixou os jogadores que amam videogames muito felizes. Na verdade, ter um jogo Open World grátis dessa magnitude, com conteúdo atualizado e jogabilidade divertida, Não é nada todos os dias.

a miHoYo queria criar um arquivo Evento Como um presente para todos os jogadores, graças ao qual será possível obter 1600 Primogems (Moeda do jogo para obter novos personagens e armas) absolutamente de graça. O novo evento começará em 24 de dezembro Vou adicionar um novo Cela de prisão, Com o qual você pode coletar outros 400 Salvar!

Resumindo, o Genshin Impact também queria Honrando Seus jogadores neste evento, um evento real presente gratuito aniversário, que irá deliciar os muitos fãs que amam o título e não podem deixar de jogá-lo!