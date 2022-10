Nos fins de semana em busca de estrelas imponentes, os Orionids chegam – espaço e astronomia

Um fim de semana com o nariz invertido para a chegada dos Orionids, as estrelas cadentes das “meninas” de outono do famoso Cometa Halley. O enxame atingirá sua atividade máxima entre 21 e 24 de outubro, quando será possível ver até vinte meteoros por hora a olho nu. A data é para a segunda parte da noite, mesmo que o tempo permaneça desconhecido, com nuvens e mau tempo ameaçando o show especialmente nos céus do centro-norte da Itália.

Os Orionids são “uma das chuvas de meteoros mais espetaculares do ano”, diz o astrofísico Gianluca Massi, diretor científico do Virtual Telescope Project. Certamente menos conhecidos do que as estrelas cadentes de San Lorenzo (Perephagi), os Orionids têm um charme inigualável por causa de seu ‘ancestral’: o lendário cometa Halley fornecendo os grãos de poeira necessários para desencadear esse fenômeno. O mais famoso deles é o longo -estrela de cabelo. Atualmente, a Terra está próxima da órbita do cometa, então cruza suas antigas caudas empoeiradas.

“Os orionídeos são meteoros muito rápidos, às vezes são estacionários e nessas noites – continua Masi – você pode ver cerca de vinte deles por hora, especialmente observando na segunda parte da noite, sob um céu escuro. A olho nu, não são necessárias ferramentas específicas: de Observando uma grande parte do céu, as chances de pegar trilhas aumentam.”

O enxame leva o nome do fato de que a radiação (ou seja, o ponto de onde os meteoritos parecem vir de sua perspectiva) está localizada na constelação de Órion, uma das constelações mais bonitas do céu, mais precisamente na fronteira com a constelação. Gêmeos. “Nestas noites – o especialista determina – o radiano está localizado a cerca de 10 graus a leste do brilhante planeta Marte, reconhecível por sua brilhante luz avermelhada, entre os chifres do touro. A radiação aumenta na segunda parte da noite. A lua , que se transformou em uma foice fina, interferirá dramaticamente nas notas.”