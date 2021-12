Depois do Prey, outro grande presente chegará no dia 26 de dezembro na Epic Store!

Depois de anunciarAcesso gratuito ao Prey na Epic Store, das colunas da Dealabs, o agora popular vazador Billbill-kun revela o próximo super presente disponível a partir de 26 de dezembro nas páginas da loja digital da Epic Games.

De acordo com o que o vazador sugere, o próximo presente da Epic será nada menos do que o emocionante thriller de ficção científica Arkane apresentado no Natal: No Boxing Day, a seção dedicada aos jogos grátis na Epic Store deveria receber nada além de Control!

Se quisermos prestar atenção à “garganta profunda” dos DeLabs, então, a partir das 17h de amanhã, domingo, 26 de dezembro, teremos a oportunidade de Recupere a versão para PC do paranormal metroidvania gratuitamente por Remédio. A versão referenciada por Billbill-kun é a Standard Edition, que se diferencia da versão Ultimate do Control pela falta de expansões pós-lançamento como Le Fondamenta e EMA.

Para aqueles que só agora estão se aproximando desse título, lembre-se de que Control é estrelado por Jesse Faden, o novo diretor de uma agência secreta dos EUA forçada a enfrentar uma misteriosa força multidimensional que ameaça invadir Nova York. Experimente os jogos oferecidos pela mais recente aventura em terceira pessoa de Por Alan Wake, Max Payne e Quantum Break Ele se concentra em explorar as instalações do Federal Bureau of Control para combater as criaturas de Hiss e absorver suas habilidades. Para mais informações, você encontrará aqui nossas informações. Revisão do monitor.