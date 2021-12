O Telescópio Espacial James Webb estudará o universo por 10 anos

O Telescópio Espacial James Webb, o mais poderoso de todos os tempos, foi lançado ao espaço. O telescópio decolou da Guiana Francesa no início da tarde de 25 de dezembro na Itália. O lançamento é uma etapa essencial no projeto que está sendo desenvolvido pela NASA, a Agência Europeia ESA e o CNSA canadense. Webb estudará o universo a partir do local que espera chegar em 4 semanas, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. A missão tem duração prevista de 10 anos.

O telescópio, que inclui um espelho segmentado de 6,5 metros de diâmetro, vai se dedicar a maior parte do tempo aos programas do “Observatório Geral”, uma série de projetos propostos pela comunidade astronômica de todo o mundo para estudar estrelas e planetas distantes. Galáxias muito distantes, as primeiras galáxias formadas na história do universo. Na primeira rodada de operações, esses horários atingirão cerca de 6.000 horas, ou 250 dias.

Além de um terço das propostas, escolhidas em abril passado, estão pesquisadores dos Estados membros da ESA e entre eles estão nove pesquisadores principais trabalhando na Itália. Sete delas, sob a direção do Instituto Nacional de Astrofísica, usarão o JWST para estudar uma série de fenômenos: anãs marrons, objetos no meio do caminho entre planetas e estrelas; O nascimento de estrelas em ambientes “hostis”; a origem de poderosos jatos de matéria durante a formação de estrelas; Como são formadas as maiores galáxias do universo; O papel dos buracos negros supermassivos na evolução das galáxias; A primeira geração de estrelas do universo.

“O telescópio James Webb é o observatório espacial mais poderoso já construído e estou muito satisfeito com seu lançamento hoje, um marco importante que toda a comunidade astronômica global está aguardando ansiosamente”, comenta Marco Taffani, presidente do Instituto Nacional de Astrofísica.

“Webb examinará nosso universo em profundidade com uma potência extraordinária em comparação com o outro grande telescópio espacial, Hubble, que todos agora conhecem – e acrescenta – na verdade, esperamos que Webb faça um trabalho melhor, muito melhor. O início do universo, as primeiras galáxias, sua evolução até o universo acessível perto dos EUA e planetas extrasolares serão alguns dos alvos científicos de Webb.