Bmw apresenta sua nova linha de motos para 2023, aqui está o preço: Um boom em veículos elétricos

A BMW pretende conquistar o mercado de motos de corrida, com e sem energia elétrica. Os preços são para alvos médios e altos, a partir de 5.000 euros.

Quem teria pensado que isso era tão errado A história da BMW para em carros e motocicletas. A evolução de uma empresa extraordinária, com um passado incrivelmente glorioso a honrar, que aponta cada vez mais para o mundo elétrico, inclui, Hear, Hear,Bem como bicicletas, especialmente e-bikes.

Você não esperava isso, certo? Entre o segundo semestre de 2023 e o início estrondoso de 2024, A BMW vai lançar no mercado a sua gama de motos, que podem custar até 7.000 euros. o preço? Totalmente justificado pela qualidade, tecnologia e design. Já pensou poder dizer, um dia, que o seu BMW na garagem não é um carro, não é uma moto, é uma bicicleta?

As bicicletas elétricas da marca BMW podem estar no mercado mais cedo do que você pensa. Isso graças à nova parceria com A fabricante francesa de bicicletas Angell Mobility. As montadoras mudaram inesperadamente sua estratégia recentemente, com certeza, estão expandindo sua presença e travando uma “guerra” para trazer bicicletas elétricas ao mercado, embora raramente, com os onerosos compromissos que já têm, produzem internamente. Isso significa que eles os terceirizam para terceiros, com a difícil tarefa de manter seus nomes em alta.

A maioria das montadoras, lembre-se, são parceiras de fabricantes de bicicletas existentes. É exatamente isso que a BMW tem feito desde que decidiu lançar suas belas e totalmente equipadas bicicletas elétricas sob a marca Mini. As motos podem estar prontas até o final deste ano, de acordo com fontes. Anjo Mobilidade É uma empresa relativamente nova, fundada nos últimos 3 anos. Apesar de sua idade relativamente jovem, A empresa já se destacou com dois modelos de bicicletas elétricas baseados em um design exclusivo O que inclui recursos de tecnologia avançada, como conectividade de aplicativos, indicadores de direção e sistemas antifurto integrados que permitem à empresa proteger as bicicletas contra roubo.

A BMW não perdeu, portanto, a oportunidade de contar com a empresa mais dinâmica atualmente na Europa no que diz respeito à produção de e-bikes, que se tornaram uma verdadeira paixão do público. Todo mundo está correndo para comprar uma e-bike, todo mundo quer uma e-bike e você pensa assim A BMW perdeu a oportunidade de embarcar neste negócio?

BMW se lança de cabeça no mercado de bicicletas: eis as novas linhas de bicicletas, Mini e 3T prontas para impressionar

A nova estratégia da BMW de fabricar scooters elétricos de marca não é o primeiro “movimento inesperado” da empresa no mercado de mobilidade pequena. BMW revela conceitos para Bicicletas de corrida, incluindo bicicletas elétricas de alta potência, scooters elétricos menores e até bicicletas elétricas de carga.

Várias montadoras, como a BMW, entraram no mercado de bicicletas elétricas nos últimos anos, na esperança de conquistar sua participação em um mercado em rápida expansão. Será interessante ver quem ganha. Mas isso não é tudo. Porque no que diz respeito às motos “profissionais”, aquelas que desejam um estilo esportivo e grandes imagens de corrida, A BMW já tem em mente a linha 3T.

Você se sente como o moderno Gianni Bugno ou o novo Contador? Você tem força para pedalar em média 40-50 km por dia? A 3T será novamente o fabricante exclusivo de bicicletas para a BMW. Serão seis motos diferentes para escolher, Alguns com pedais, outros com a ajuda de um motor elétrico. Há o BMW Exploro Gravel, o Exploro Road e o Exploro Urban. Cada uma dessas três motos tem sua própria versão elétrica, Para um total de seis novas motos.

BMW 3T Exploro Ultra Gravel ($ 4.999) É a bicicleta mais versátil da marca, com capacidade para pedalar tanto em estradas quanto em trilhas de terra. Com quadro e guidão totalmente em fibra de carbono, a Exploro Gravel é leve, forte e fácil de pilotar. Você obtém 12 marchas, com assistência elétrica, graças ao SRAM Rival XPLR, além de um peso total de 8,5 kg (19 lb). Ele também vem com pneus grossos para um verdadeiro guerreiro do cascalho: Fulcrum Rapid Red 900, 650b.

Exploro Ultra Gravel Boost ($ 7.999) É basicamente a mesma coisa que o Exploro Gravel, exceto que tem um pouco mais de potência graças ao pedal assistido. Um pequeno motor elétrico MAHLE aciona a roda traseira e o pneu, enquanto o restante das especificações permanece o mesmo. No entanto, o motor aumenta o peso, elevando o peso total para 11,5 kg (25 lb). Ele também possui o mesmo cassete Sram Rival XPLR e rodado Rody Alloy 650b.