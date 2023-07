Agora há um ótimo novo SUV: todo mundo quer este DR

O DR é uma descoberta do mercado automotivo atual, e agora um novo modelo está a caminho. Tudo que você quer saber.

Em 2006, em Macchia d’Isernia, em Molise, foi criado doutoruma montadora italiana muito procurada Massimo Dirisio, que recentemente participou da Mille Miglia. Para dizer a verdade, não é um fabricante real, porque lida com a importação de componentes automotivos chineses, como Chery Automóveis E Jack Motorsentão compilado sob licença.

Posteriormente, ele o comercializou sob quatro marcas, Que pode ser DR, EVO, Sportequipe e ICKX. Neste período recente, a marca italiana fez grandes melhorias e as vendas estão indo cada vez melhor, para alegria do fundador. Recentemente foi retirado o véu de uma nova criatura, que se baseia no modelo anterior e traz consigo diversas melhorias. Esperamos que algumas melhorias possam ser aplicadas em termos de seleção de motores, mas claramente ainda estamos falando de uma empresa jovem que pode crescer.

DR, aqui está o novo 7.0 que eleva a fasquia para todos

O novo modelo de casa foi revelado recentemente doutorou seja, 7,0. É uma versão retangular de cerca de 20 polegadas em comparação com 6,0. Com isso, ficou mais espaçoso tanto nos bancos traseiros quanto no porta-malas, tornando-se assim um SUV que pode fazer parte da classe média e grande.

É derivado diretamente do chinês Chery Tiggo 7 Plus, e tem formas muito modernas, que, ao contrário do que se possa pensar, são muito elegantes. Os faróis são muito finos e utilizam a tecnologia Full LED, com máscara extragrande que valoriza o design frontal.

O teto pode ser aberto e feito de vidro, para proporcionar uma experiência de direção única também em termos de visibilidade e panoramas. Para o cockpit encontramos instrumentos digitais, Com uma grande tela de 12,5 polegadas no meioonde o sistema multimídia está localizado, ele pode ser conectado aos seus telefones com o sistema Apple Car Play E Android Auto.

A mecânica é totalmente retirada do 6.0, com a suspensão dianteira mostrando a planta MacPherson e back-end multi-link. Tração em primeiro plano Com motor turbo de 160 cv, 1.5 a gasolina. A caixa de câmbio é automática e possui dupla embreagem, diferenciando-se nesse aspecto de sua antecessora. Há também uma versão bicombustível a gasolina e GLP, sistema da empresa italiana extensão BRC.

O tanque de gasolina é de 57 litrosHá até seis airbags dentro do veículo. No entanto, não existem auxiliares de condução modernos, pelo que a versão recomendada é sempre o GPL, o que lhe permitirá obter boas poupanças em termos de consumo. O DR fez um trabalho muito bom, mesmo que ainda haja alguns pequenos problemas a relatar. A habitabilidade a bordo é excelente, mas é preciso enfatizar que não existe uma versão com tração nas quatro rodas e apenas um motor está disponível.