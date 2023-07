Diablo 4: Blizzard está trabalhando em alterações de inventário o mais rápido possível

Com base na demanda popular da comunidade, a Blizzard está planejando uma série de as mudanças melhorar Gestão de inventário para Diablo 4 mas você precisará de um pouco de paciência, pois a equipe de desenvolvimento quer ter certeza de que está fazendo tudo certo.

Palavras da equipe de Diablo 4

“Vou dizer logo de cara que todos nós definitivamente ouvimos isso”, disse Joe Baibiura, diretor associado do jogo, em resposta a uma pergunta dos fãs sobre a falta de espaço no inventário. “Falamos muito sobre o que precisamos fazer e temos algumas Planos muito bons para melhorar a situação. Sei que é frustrante me ouvir dizer isso, mas a verdade é que estamos avançando muito, muito rapidamente nisso e estamos procurando abrir mais espaço no futuro, e estamos descobrindo como fazer isso acontecer. ”

O diretor Rod Ferguson acrescentou: “Um dos erros que algumas pessoas cometem é a ideia de que o tempo de desenvolvimento é exatamente o que é necessário para fazer as coisas”, mas esse não é o caso: é também o que é necessário para testar e garantir que tudo seja robusto e estável. Temos alguns engenheiros heróicos que podem mudar as coisas rapidamente, mas também temos equipes heróicas de controle de qualidade em todo o mundo. ”

“Existem muitas maneiras diferentes de reduzir o problema de espaço de estoque – a gema é apenas um exemplo do que estamos tentando fazer para começar a mitigar esse problema”, continuou Perpura.

“Estamos tentando avançar muito rapidamente em muitas dessas coisas. Algumas delas são muito mais desafiadoras do que outras. Mas estamos avançando rapidamente em todas as mudanças que podemos fazer, porque estamos nos esforçando muito para tornar o melhor versão de Diablo 4 possível. No menor tempo possível para entregá-lo aos jogadores.” .

Neste ponto, esperamos que essas mudanças cheguem com a atualização agendada para 18 de julho, devido ao lançamento da Season of the Husks de Diablo 4. Nesse sentido, destacamos que o Patch 1.0.4 foi lançado há apenas algumas horas em todas as plataformas.