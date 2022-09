Data de lançamento antecipada, vamos ver quando estará disponível – Nerd4.life

desenvolvedores zombaria Eles declararam que Data de saída Previsto: O jogo de terror estará disponível a partir de 14 de outubro de 2022.

lá Data de lançamento anterior Era 21 de outubro de 2022: então a progressão da ironia foi de uma semana. Esta é uma ocorrência rara no mundo dos jogos: os videogames geralmente são adiados, não esperados.

O anúncio foi feito através das redes sociais oficiais do Scorn, onde uma breve trator O que conclui com uma nova história. “Já esperei o suficiente…” diz o tweet.

Explicamos a você em nosso ensaio que “a primeira hora de desprezo foi tão repelente e inquietante quanto o esperado. Os trailers e diários de desenvolvimento nos prepararam para um intenso horror corporal e um mundo de jogo aterrorizante e aterrorizante, onde carne e metal se entrelaçam. . O que surpreendeu foi a completa ausência de inimigos tradicionais e foco em quebra-cabeças.” Ambiental, com quebra-cabeças esperançosamente tão complexos e inquietantes quanto os que você encontrou no início do jogo. Software, mas no meio de uma torrente de jogos de terror semelhantes entre si, Scorn promete ser uma novidade perturbadora e bem-vinda.”